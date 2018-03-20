В ожидании денег: когда Молдова получит макрофинансовую помощь

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, когда в республику поступит первый транш макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза.

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами.

«С уверенностью могу сказать, что мы скоро получим первый транш, думаю до апреля. Это после последних дискуссий, которые у нас прошли. Состоялся обмен мнениями в рамках беседы с чиновниками EcFin Европейской комиссии, после чего намечена встреча министра финансов Армашу с комиссаром Пьером Московиси на годовом собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне», — сказал Филип журналистам.

Премьер отметил, что настроен оптимистично и насчет получения второго транша макрофинансовой помощи. Он предположил, что, возможно, республике перечислят в этом году и третий транш.

Сколько должен государству каждый житель Молдовы?