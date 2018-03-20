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00:33 (мск), источник: Sputnik.md

В ожидании денег: когда Молдова получит макрофинансовую помощь

Глава правительства Молдовы прокомментировал ситуацию с макрофинансовой помощью со стороны Евросоюза.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип рассказал, когда в республику поступит первый транш макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза.

Еще в ноябре 2017 года в Брюсселе еврокомиссар по финансовым вопросам Пьер Московиси, министр финансов Молдовы Октавиан Армашу и глава Национального банка республики Сергей Чокля подписали меморандум о предоставлении нашей стране Евросоюзом макрофинансовой помощи в объеме 100 миллионов евро, из которых 40 миллионов евро — в виде гранта, а 60 миллионов — льготного кредита. Деньги должны были начать поступать в страну в прошлом году, однако помощь от ЕС забуксовала. Как поясняли в правительстве, накладка с отсрочкой очередного денежного вливания была связана с техническими проблемами.

«С уверенностью могу сказать, что мы скоро получим первый транш, думаю до апреля. Это после последних дискуссий, которые у нас прошли. Состоялся обмен мнениями в рамках беседы с чиновниками EcFin Европейской комиссии, после чего намечена встреча министра финансов Армашу с комиссаром Пьером Московиси на годовом собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне», — сказал Филип журналистам.

Премьер отметил, что настроен оптимистично и насчет получения второго транша макрофинансовой помощи. Он предположил, что, возможно, республике перечислят в этом году и третий транш.

Сколько должен государству каждый житель Молдовы?

Эксперты подсчитали, какую сумму должен уплатить каждый гражданин Молдовы, если распределить общую сумму госдолга на все население страны. Так, по данным портала Budgetstories, если в 2007 году каждый житель республики должен был оплатить государству примерно четыре тысячи 209 леев, то уже в 2016 эта сумма увеличилась в четыре раза. Так, если распределить на каждого гражданина республики государственный долг, то он должен выплатить 16 тысяч 713 леев (примерно 965 долларов). Дальше, как говорится, — больше…

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