Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
5 крутых вещей, которые могут сделать родителей счастливее
4 региона, где Грудинин получил больше всего голосов на выборах
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
СМИ: Киевляне массово покидают город
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Немецкие СМИ предположили, что ждёт РФ после выборов
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Виктория Бекхэм побывала в Кении с благотворительной миссией
Вайнона Райдер и Элизабет Олсен станцевали танго
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Дом из «Криминального чтива» выставлен на продажу
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Подготовка к выборам президента РФ
20:29 (мск), источник: РИА Новости

Экономист: рекордный госдолг США — «бомба», заложенная под экономику

Впервые в истории государственный долг США превысил отметку в 21 трлн долларов. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связан подобный рекордный рост.

Источник: AP 2018

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 21 трлн долларов.

Читайте также
Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой

Согласно данным, опубликованным на сайте американского Минфина, объем государственного долга страны на 15 марта текущего года составил 21 трлн 31 млрд долларов. Отметку в 20 трлн он превысил в сентябре прошлого года.

За восемь лет президентства Барака Обамы долг США вырос почти в два раза. Нынешний президент Дональд Трамп не раз заявлял, что Штатам необходимо сокращать госдолг, однако вынужден был согласиться с его увеличением в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета. За время его пребывания на посту главы Белого дома долг вырос на 1,1 трлн долларов.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, на его взгляд, связан рекордный рост американского госдолга:

«Самая главная проблема, которая встала с приходом Трампа, состоит в том, чтобы взять курс на сбалансированный бюджет. То есть взять курс на сокращение бюджетного дефицита и тем самым замедлить темпы роста государственного долга. А потом, может быть, начать его понижение, особенно в таком параметре, как соотношение госдолга и ВВП».

«Вот за истекший год ничего этого Трампу сделать не удалось. Потому что наблюдаются две вещи: резкое увеличение военных расходов и налоговая реформа. Вот эти два направления резко увеличили государственный долг», — сказал Владимир Васильев.

И подобная тенденция, по его словам, будет продолжаться.

«Если посмотреть на цифры, по официальным американским оценкам, в следующем году дефицит бюджета может составить не менее триллиона долларов. В этом году он может составить порядка 800 млрд долларов. При том, что нынешняя администрация год назад унаследовала от Обамы госдолг порядка 20 трлн долларов. Плюс к этому, насколько я понимаю, соотношение госдолга к ВВП уже может составлять 107−108%, может, чуть меньше, но это связано с объемом ВВП, который тоже меняется. И это бомба, которая заложена под американскую экономику», — заключил экономист.

Справка
В Давосе придумали альтернативу показателю ВВП. И кто теперь мировой лидер?Индекс инклюзивного развития нужен, чтобы показать, как обманчиво может выглядеть успех, измеряемый только по производственной мощности государства.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Россия начала отвечать по-настоящему. Британия возмущена
ОБСЕ объяснила, почему выборы в РФ 'противоречат международным нормам'
Путин наметил основные задачи на четвертый президентский срок
Bloomberg: власти Германии ищут замену российскому газу
Шведский МИД вызвал российского посла из-за слов Марии Захаровой
Эксперты рассказали, что будет с рублем после выборов
Источник сообщил, как будут проходить военные сборы в России
СМИ узнали об эвакуации главарей ИГ вертолетами коалиции США
Как выглядели бы советские мультики, разукрашенные нейросетью
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь