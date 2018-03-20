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09:09 (мск), источник: Вести Иркутск

Предприниматели Иркутской области могут внести свои предложения в закон о продаже алкоголя

Очередной вариант документа обсуждают сейчас в областном парламенте.

Источник: Вести Иркутск

Закон в новой редакции предполагает ограничение розничной продажи спиртного по времени: с десяти часов вечера и до десяти утра в будние дни, в выходные — до восьми часов утра. Входы в торговые точки, размещённые в жилых домах, не должны располагаться со стороны подъездов. Также в документе обозначен список праздников, когда продажа алкоголя будет запрещена — например, День защиты детей, День знаний, День России, День трезвости.

Бизнесмены Иркутской области могут ознакомиться с текстом закона и внести свои предложения. Их можно направить Уполномоченному по защите прав предпринимателей до 26 марта.

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