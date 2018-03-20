Предприниматели Иркутской области могут внести свои предложения в закон о продаже алкоголя

Закон в новой редакции предполагает ограничение розничной продажи спиртного по времени: с десяти часов вечера и до десяти утра в будние дни, в выходные — до восьми часов утра. Входы в торговые точки, размещённые в жилых домах, не должны располагаться со стороны подъездов. Также в документе обозначен список праздников, когда продажа алкоголя будет запрещена — например, День защиты детей, День знаний, День России, День трезвости.