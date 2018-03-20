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02:43 (мск), источник: ТАСС

WP: Трамп собирается ввести пошлины на товары из Китая на сумму в $60 млрд к 23 марта

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере $60 млрд к пятнице, 23 марта.

Источник: Reuters

Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

По их данным, американскому лидеру был представлен план по введению регулярных пошлин в размере $30 млрд на китайские товары, однако Трамп распорядился увеличить сумму таможенных сборов в два раза. В список входят около 100 наименований китайской продукции, для производства которой, по мнению Вашингтона, Пекин «похитил у американских компаний информацию, составляющую коммерческую тайну», или вынудил передать ее «в обмен на доступ к своему рынку».

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу введения специальных антидемпинговых пошлин, тарифов и квот на китайские товары, утверждая, что КНР за счет дисбаланса в двусторонней торговле наносит урон США, продавая продукцию по заниженным ценам.

Республиканец также называл Пекин экономическим врагом Вашингтона из-за манипулирования курсом национальной валюты.

В ответ китайские власти заявляли, что курс юаня не является причиной несбалансированности в торговле между США и КНР, и призывали к развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства подписал 8 марта распоряжение о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Глава американской администрации уточнил, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия. При этом Трамп не исключил, что ряд стран, включая Канаду, Мексику и Австралию, будет освобожден от выплаты таких таможенных сборов.

Новое распоряжение главы Белого дома вступает в силу 23 марта, изначально пошлины не будут взиматься с продукции, ввозимой из Канады и Мексики, поскольку Вашингтон намерен оценить прогресс в переговорах по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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