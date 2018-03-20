По электронной визе в Приморье прибыло более 6,5 тысяч иностранцев

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Более 6,6 тысяч иностранцев из 14 стран воспользовались упрощенным визовым режимом. Самыми активными стали жители КНР (более 4,4 тысячи человек) и Японии (более 2 тысяч человек).

«Иностранные инвесторы и туристы смогут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и прилететь в Приморский край, на Камчатку и Сахалин», — заявил министр РФ по развитию ДВ Александр Галушка.

Кроме того, электронной визе Приморье посетило 74 гражданина Сингапура, 30 граждан Индии, 14 граждан КНДР, 11 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 6 граждан Турции, 4 гражданина Мексики, по 3 гражданина Ирана, Алжира и ОАЭ и по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.