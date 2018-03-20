По электронной визе в Приморье прибыло более 6,5 тысяч иностранцев
Большую часть туристов составили китайцы.
Большую часть туристов составили китайцы.
Более 6,6 тысяч иностранцев из 14 стран воспользовались упрощенным визовым режимом. Самыми активными стали жители КНР (более 4,4 тысячи человек) и Японии (более 2 тысяч человек).
«Иностранные инвесторы и туристы смогут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и прилететь в Приморский край, на Камчатку и Сахалин», — заявил министр РФ по развитию ДВ Александр Галушка.
Напомним, в настоящий момент правительством рассматривается возможность введения посещения России по электронной визе не только через Приморье, но и такие города округа как:
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.