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05:25 (мск), источник: Комсомольская правда

По электронной визе в Приморье прибыло более 6,5 тысяч иностранцев

Большую часть туристов составили китайцы.

Источник: Reuters

Более 6,6 тысяч иностранцев из 14 стран воспользовались упрощенным визовым режимом. Самыми активными стали жители КНР (более 4,4 тысячи человек) и Японии (более 2 тысяч человек).

«Иностранные инвесторы и туристы смогут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и прилететь в Приморский край, на Камчатку и Сахалин», — заявил министр РФ по развитию ДВ Александр Галушка.

Кроме того, электронной визе Приморье посетило 74 гражданина Сингапура, 30 граждан Индии, 14 граждан КНДР, 11 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 6 граждан Турции, 4 гражданина Мексики, по 3 гражданина Ирана, Алжира и ОАЭ и по 2 гражданина из Кувейта и Марокко.

Напомним, в настоящий момент правительством рассматривается возможность введения посещения России по электронной визе не только через Приморье, но и такие города округа как: Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь. В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Бухта Проведения).

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