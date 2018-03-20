На лекарства и паллиативную медицину Хабаровский край получит 77 миллионов

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Как сообщается на сайте кабмина, на препараты, медицинские изделия и специальные продукты для инвалидов регион получит 33,4 миллиона рублей. Приморскому краю выделили почти в девять раз меньше — 3,8 миллиона. Субсидии позволят полностью обеспечить людей необходимыми препаратами.

На паллиативную медицинскую помощь Минздрав выделит Хабаровскому краю 43,6 миллиона, Приморью почти в два раза больше — 71,6. Деньги направят на лекарственные препараты, мониторинг оказания помощи и медицинские изделия. По плану субсидии на 100 процентов обеспечат потребность в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах. Деньги выделят медицинским организациям, оказывающим паллиативную помощь, а также тем, кто помогает людям на дому.

«Я напомню, что поставлена задача по улучшению жизни дальневосточников. Эта работа идёт уже не первый год. Нужно не просто догнать по показателям социального развития другие регионы страны, что само по себе серьёзная задача, но и по возможности выйти на лучшие цифры. Для выполнения этой задачи регионы Дальнего Востока готовят планы социального развития. Речь идёт о строительстве больниц, школ, детских садов, спорткомплексов, культурных центров, жилья. Деньги на эти цели зарезервированы. Там работа развёрнута», — рассказал Дмитрий Медведев.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2018 году из федерального бюджета Дальний Восток получит 1,4 миллиарда рублей на строительство больниц в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Всего на улучшение медицинской помощи в регионах Минздраву для межбюджетных трансфертов выделили 8,15 миллиарда рублей.

«Ещё 4,35 миллиарда будет перечислено 84 регионам на обезболивающие средства, дыхательные аппараты, которые применяются при паллиативной медицинской помощи, на организацию патронажной службы. Это позволит поддержать людей, которые нуждаются в таких услугах и такой помощи. Кроме того, мы дополнительно выделяем деньги на обеспечение лекарствами людей с инвалидностью. На это в текущем году предусмотрено направить во все субъекты и город Байконур 3,8 миллиарда рублей», — отметил Дмитрий Медведев.