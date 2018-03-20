Хабаровская мэрия: Желающих торговать квасом на улице стало намного меньше

Летом в Хабаровске откроются 774 лотка с мороженым, фруктами в шоколаде, выпечкой и квасом. В краевой столице уже подвели итоги конкурса на размещение точек уличной торговли, и в этот раз предприниматели были не так активны, как в прошлом году. Если в 2017-м они подали две тысячи заявок, то в 2018-м — только 1,5 тысячи. О причинах такой ситуации в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли Хабаровска Лариса Колмыкова.

«Все места, которые были выставлены [на конкурс], по-прежнему востребованы. [Однако] предприниматели, просчитывая свои риски, отказываются от части точек, чтобы не терпеть убытки, а получать прибыль», — отметила Лариса Колмыкова.

Сократилось количество заявок на продажу вареной кукурузы: предприниматели посчитали, что она не пользуется большой популярностью. Меньше стало и тех, кто хочет торговать квасом.

«Если в прошлые годы на одно место по реализации кваса доходил конкурс и до 10, и до 20 человек [на место], то в этом году — два-три человека. По большей части квас будут реализовывать уже не отдельные предприниматели, а наши производители. Сократилось и количество лотков по реализации мороженого. Точки закрылись в спальных районах, где есть магазины шаговой доступности и [можно] приобрести мороженое по более низкой цене», — сказала представитель управления торговли.

Спрос на яблоки в карамели и шоколаде предпринимателей пока устраивает: в этом году лотков с такими угощениями будет на два больше, чем в прошлом.