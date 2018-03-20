Хабаровская мэрия: Желающих торговать квасом на улице стало намного меньше
В прошлые годы на одно место претендовали до двадцати человек, в нынешнем —
В прошлые годы на одно место претендовали до двадцати человек, в нынешнем —
Летом в Хабаровске откроются 774 лотка с мороженым, фруктами в шоколаде, выпечкой и квасом. В краевой столице уже подвели итоги конкурса на размещение точек уличной торговли, и в этот раз предприниматели были не так активны, как в прошлом году. Если в 2017-м они подали две тысячи заявок, то в 2018-м — только 1,5 тысячи. О причинах такой ситуации в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник отдела организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли Хабаровска Лариса Колмыкова.
«Все места, которые были выставлены [на конкурс],
«Если в прошлые годы на одно место по реализации кваса доходил конкурс и до 10, и до 20 человек [на место], то в этом году —
Спрос на яблоки в карамели и шоколаде предпринимателей пока устраивает: в этом году лотков с такими угощениями будет на два больше, чем в прошлом.
Как отметила гостья программы, нынешним летом торговлю могут развернуть у памятников и музеев — на протяжении многих лет это было запрещено. Продавать напитки и мороженое в таких местах захотели сами предприниматели.
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