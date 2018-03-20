Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Стало известно об обнаружении 1,5 млн ложных избирателей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Жириновский о президенте в РФ: теперь будет пожизненно
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
07:02 (мск), источник: ЕАН

Госдолг Свердловской области снизился до 69 млрд рублей

Государственный долг Свердловской области по данным на 1 марта составил 69,58 млрд рублей, сообщает министерство финансов региона.

Источник: Reuters

Таким образом, за месяц размер задолженности снизился сразу на 5 млрд рублей. Отметим, что в новый год область вступала с официальным долгом в 75,6 млрд рублей.

Напомним, полностью рассчитаться с долгом областное правительство обещает к 2030 году.

«Это осуществляется в соответствии с заключенными с минфином России соглашениями о предоставлении нам кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета на погашение ранее привлеченных бюджетных и коммерческих кредитов», — заявила ранее глава минфина Галина Кулаченко.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Свердловская область стала седьмым
Выборы президента в Екатеринбурге
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
Полиция не считает беспилотный Uber виновным в смертельном ДТП
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь