Госдолг Свердловской области снизился до 69 млрд рублей
Государственный долг Свердловской области по данным на 1 марта составил 69,58 млрд рублей, сообщает министерство финансов региона.
Государственный долг Свердловской области по данным на 1 марта составил 69,58 млрд рублей, сообщает министерство финансов региона.
Таким образом, за месяц размер задолженности снизился сразу на 5 млрд рублей. Отметим, что в новый год область вступала с официальным долгом в 75,6 млрд рублей.
Напомним, полностью рассчитаться с долгом областное правительство обещает к 2030 году.
«Это осуществляется в соответствии с заключенными с минфином России соглашениями о предоставлении нам кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета на погашение ранее привлеченных бюджетных и коммерческих кредитов», — заявила ранее глава минфина Галина Кулаченко.
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