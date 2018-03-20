Госдолг Свердловской области снизился до 69 млрд рублей

Источник: Reuters

Таким образом, за месяц размер задолженности снизился сразу на 5 млрд рублей. Отметим, что в новый год область вступала с официальным долгом в 75,6 млрд рублей.

Напомним, полностью рассчитаться с долгом областное правительство обещает к 2030 году.