В Омске объявили дорожные аукционы на 1 миллиард
Ремонтировать магистрали будут все лето.
Ремонтировать магистрали будут все лето.
Тендеры на ремонт омских дорог появились на сайте госзакупок. В этом году власти готовы выделить на магистрали города и области выделено более 2 миллиардов рублей. Аукционы объявлены на несколько объектов общей стоимостью в 999 млн. Но, скорее всего, эта сумма за счет электронных торгов снизится.
Власти планируют отремонтировать на эти деньги 15 км автодороги Омск — Русская Поляна, 10 км автодороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, 10 км автодороги Омск — Красноярка, 20,83 км автодороги Омск — Тара и 11,75 км автодороги Омск — Муромцево — Седельниково.
По условиям аукциона все работы дорожники должны закончить до начала осени — до 30 августа. Подрядчиков определят в начале апреля. Добавим, что еще 1 миллиард чиновники направят на ремонт магистралей в Омске.
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