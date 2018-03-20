Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мэй опозорила нацию»: Британия осознала промах с Россией
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Мама рассказала, как ее сыновья уже год живут без сахара
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Дом из «Криминального чтива» выставлен на продажу
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Фоторепортажи
12«Мы будто в тюрьме»
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
07:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске объявили дорожные аукционы на 1 миллиард

Ремонтировать магистрали будут все лето.

Тендеры на ремонт омских дорог появились на сайте госзакупок. В этом году власти готовы выделить на магистрали города и области выделено более 2 миллиардов рублей. Аукционы объявлены на несколько объектов общей стоимостью в 999 млн. Но, скорее всего, эта сумма за счет электронных торгов снизится.

Власти планируют отремонтировать на эти деньги 15 км автодороги Омск — Русская Поляна, 10 км автодороги Бакбасар — Азово — Шербакуль — Полтавка, 10 км автодороги Омск — Красноярка, 20,83 км автодороги Омск — Тара и 11,75 км автодороги Омск — Муромцево — Седельниково.

По условиям аукциона все работы дорожники должны закончить до начала осени — до 30 августа. Подрядчиков определят в начале апреля. Добавим, что еще 1 миллиард чиновники направят на ремонт магистралей в Омске.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Елена Исинбаева кардинально поменяла цвет волос и прическу
Пять русских футболистов "Спартака" взяли тренироваться в сборную Бразилии
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
Полиция не считает беспилотный Uber виновным в смертельном ДТП
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
В США мальчик застрелил сестру из-за игры
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Американец выиграл 19 миллионов долларов и пошел грабить банки
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Бьюти-средства, которые изменили нашу сексуальную жизнь раз и навсегда Если у тебя есть время (ну хотя бы минут 15), то предлагаем вытащить на свет эти средства из косметички, чтобы настроить себя и его на более романтичный или дерзкий лад
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь