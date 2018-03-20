В Омске объявили дорожные аукционы на 1 миллиард

Тендеры на ремонт омских дорог появились на сайте госзакупок. В этом году власти готовы выделить на магистрали города и области выделено более 2 миллиардов рублей. Аукционы объявлены на несколько объектов общей стоимостью в 999 млн. Но, скорее всего, эта сумма за счет электронных торгов снизится.