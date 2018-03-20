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08:57 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси подорожал проезд на поездах городских линий

Утром 20 марта пассажиры пригородных поездов были удивлены неожиданно изменившейся стоимостью билетов, с 1 апреля подорожает проезд на межрегиональных и региональных линиях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. В Беларуси дорожает проезд на железнодорожном транспорте. Городские линии подняли цены с 20 марта, региональные и межрегиональные линии станут дороже с 1 апреля.

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Стоимость билета на поездах городских линий стала дороже на 2−6% — в зависимости от номинала, удобного для оплаты, сообщили в МАРТ Беларуси. Региональные и межрегиональные лини подорожают на 24% и 32%.

Утром 20 марта пассажиры были удивлены, увидев новую стоимость билетов вместо привычной\: проезд из Заславля подорожал на 2 копейки.

Как пояснили в МАРТ, уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских железнодорожных перевозок не превышает 20%. Эти услуги не субсидируются из бюджета, поэтому все расходы несет перевозчик.

Пересмотр тарифов, уверены в МАРТ, позволит Белорусской железной дороге повысить качество и уровень перевозок, обновлять подвижной состав, и улучшить качество услуг, оказываемых населению.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в предыдущий раз повышались в 2015 году.

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