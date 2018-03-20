27 марта будет прекращена подача газа котельным
27 марта будет прекращена подача газа котельным. Но не всем, а лишь тем, кто накопил за голубое топливо огромные долги.
27 марта будет прекращена подача газа котельным. Но не всем, а лишь тем, кто накопил за голубое топливо огромные долги.
Таких организаций в регионе на сегодняшний день больше 10.
Как сообщили в
В прошлом году компания — поставщик уже применяла крайние меры к потребителям. Тогда без горячей воды в Омске остались около 500 многоквартирных домов, 12 детских садов, 12 школ и 47 социальных и культурных объектов. Поэтому вполне возможно, что с отключением газа в домах горожан снова не будет горячей воды.
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