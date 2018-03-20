27 марта будет прекращена подача газа котельным

Таких организаций в регионе на сегодняшний день больше 10.

Как сообщили в компании-поставщике газа, в их числе тепловые компании Полтавского, Таврического, Москаленского районов, «Тепловая компания» Омска, котельная микрорайона Первокирпичный и другие. И у каждой задолженность за потребленный природный газ от двух до 70 миллионов рублей.