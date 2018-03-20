Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая жертва: в Британии отравлен зять российского олигарха
«Контрольный в голову»: Путин одной фразой осадил Киев - эксперт
Юлия Савичева рассказала о тренировках после родов
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Скарлетт Йоханссон обручилась с новым бойфрендом
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
Немецкие СМИ предсказали что ждёт РФ после выборов
Скарлетт Йоханссон обручилась с новым бойфрендом
Бывший муж Анфисы Чеховой зарабатывает на жизнь стриптизом
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
09:04 (мск), источник: Вести - Омск

27 марта будет прекращена подача газа котельным

27 марта будет прекращена подача газа котельным. Но не всем, а лишь тем, кто накопил за голубое топливо огромные долги.

Таких организаций в регионе на сегодняшний день больше 10.

Как сообщили в компании-поставщике газа, в их числе тепловые компании Полтавского, Таврического, Москаленского районов, «Тепловая компания» Омска, котельная микрорайона Первокирпичный и другие. И у каждой задолженность за потребленный природный газ от двух до 70 миллионов рублей.

В прошлом году компания — поставщик уже применяла крайние меры к потребителям. Тогда без горячей воды в Омске остались около 500 многоквартирных домов, 12 детских садов, 12 школ и 47 социальных и культурных объектов. Поэтому вполне возможно, что с отключением газа в домах горожан снова не будет горячей воды.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Россия помешала Совбезу ООН обсудить права человека в Сирии
Названа самая полезная разновидность голодания
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Макаревич не намерен извиняться за слова о "злобных" россиянах
В Верховной Раде покажут «шокирующее» видео с участием Савченко
Полиция не считает беспилотный Uber виновным в смертельном ДТП
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Спорт
Со сборной Бразилии тренировались игроки «Спартака» В сборную Бразилии вызван Луис Адриано? Нет, Тите пригласил других игроков «Спартака»!
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь