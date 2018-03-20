В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в России.
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в России.
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. Группа парламентариев во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». Он размещен во вторник в базе данных нижней палаты.
«Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов», —говорится в пояснительной записке.
В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме —
Согласно законопроекту, криптовалюта, и токен являются имуществом. Определены ключевые различия между ними.
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