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10:40 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов

Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в России.

Источник: Reuters

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. Группа парламентариев во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах». Он размещен во вторник в базе данных нижней палаты.

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«Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов», —говорится в пояснительной записке.

В законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт.

Согласно законопроекту, криптовалюта, и токен являются имуществом. Определены ключевые различия между ними.

«При этом законопроектом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации», — поясняется в сопроводительных материалах.

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Справка
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1 комментарийк этой статье
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