Кубань получит 265,1 млн рублей на повышение зарплат бюджетным работникам

Согласно документу, из резервного фонда Правительства РФ направят 20 млрд рублей. Краснодарский край получит 265,1 млн рублей. Дополнительные деньги выделят в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая до 11 тыс. 163 рублей.
Документ рассмотрели и одобрили на заседании правительства 15 марта. Деньги предоставят по государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», сообщает
Как писали Юга.ру, зарплаты бюджетников увеличились перед президентскими выборами. В Краснодарском крае в 2018 году зарплаты работников соцсферы планируют повысить на 18%.
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