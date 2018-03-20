В Челябинске строят резервный конгресс-холл для саммита ШОС

На улице Труда в Челябинске, в районе Центрального стадиона, строится малый конгресс-холл «Таганай 2020» для проведения саммитов ШОС и БРИКС — это запасной вариант на случай, если здание конгрессно-выставочного центра на берегу реки Миасс не удастся достроить в срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.
Сдача объекта запланирована на IV квартал 2019 года. Саммит ШОС состоится в Челябинске летом 2020 года. Здание включает в себя пять этажей, площадь составит 20 тыс. кв. метров, проект предусматривает парковку на 700 машиномест. Объект реализуется за счет средств частных инвесторов.
По словам Руслана Гаттарова, конгресс-холл «Таганай 2020» сможет принять гостей саммитов, однако в нем не хватит места журналистам — их при необходимости разместят в ледовом дворце «Уральская молния».
К 2020 году в Челябинске планируют построить большой конгресс-холл на набережной реки Миасс, он будет состоять из 40 этажей, площадь объекта составит 110 тыс. кв. метров. Также планируется построить несколько гостиниц, отремонтировать здание цирка, построить новый аэровокзал, благоустроить набережную и высадить новые деревья.
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