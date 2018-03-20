Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
9 игр для развития эмоционального интеллекта
Марк Цукерберг за сутки потерял $6 млрд
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Восточной Гуте — видео
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
80-летняя бабушка Бузовой зажгла под хит Киркорова
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Подготовка к выборам президента РФ
12:27 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске строят резервный конгресс-холл для саммита ШОС

Пятиэтажное здание появится на улице Труда.

На улице Труда в Челябинске, в районе Центрального стадиона, строится малый конгресс-холл «Таганай 2020» для проведения саммитов ШОС и БРИКС — это запасной вариант на случай, если здание конгрессно-выставочного центра на берегу реки Миасс не удастся достроить в срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.

Читайте также
Борис Дубровский обозначил приоритетные задачи на предстоящие шесть лет

Сдача объекта запланирована на IV квартал 2019 года. Саммит ШОС состоится в Челябинске летом 2020 года. Здание включает в себя пять этажей, площадь составит 20 тыс. кв. метров, проект предусматривает парковку на 700 машиномест. Объект реализуется за счет средств частных инвесторов.

По словам Руслана Гаттарова, конгресс-холл «Таганай 2020» сможет принять гостей саммитов, однако в нем не хватит места журналистам — их при необходимости разместят в ледовом дворце «Уральская молния».

К 2020 году в Челябинске планируют построить большой конгресс-холл на набережной реки Миасс, он будет состоять из 40 этажей, площадь объекта составит 110 тыс. кв. метров. Также планируется построить несколько гостиниц, отремонтировать здание цирка, построить новый аэровокзал, благоустроить набережную и высадить новые деревья.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Челябинске массово отпразднуют Навруз
Подготовку к саммиту ШОС в Челябинске оценили в 40-50 млрд рублей
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
Почему учителя против изменения образовательных стандартов
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь