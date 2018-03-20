В Челябинске строят резервный конгресс-холл для саммита ШОС

На улице Труда в Челябинске, в районе Центрального стадиона, строится малый конгресс-холл «Таганай 2020» для проведения саммитов ШОС и БРИКС — это запасной вариант на случай, если здание конгрессно-выставочного центра на берегу реки Миасс не удастся достроить в срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.

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Сдача объекта запланирована на IV квартал 2019 года. Саммит ШОС состоится в Челябинске летом 2020 года. Здание включает в себя пять этажей, площадь составит 20 тыс. кв. метров, проект предусматривает парковку на 700 машиномест. Объект реализуется за счет средств частных инвесторов.

По словам Руслана Гаттарова, конгресс-холл «Таганай 2020» сможет принять гостей саммитов, однако в нем не хватит места журналистам — их при необходимости разместят в ледовом дворце «Уральская молния».