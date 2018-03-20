Внимание! В Крыму проводится рейтинговое голосование по вопросам благоустройства

Сообщается, что голосование будет проходить на 48 участках.

В частности, в Алуште будет открыто 13 участков, в Красноперекопске — 11, в Керчи — 7, в Евпатории и Симферополе — по 5, в Саках — 4, в Судаке — 2 и в Бахчисарае — 1 участок.

По результатам рейтингового голосования будут отобраны дизайн-проекты общественных пространств, благоустройство которых будет проведено в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».