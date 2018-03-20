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12:28 (мск), источник: КрымPress

Внимание! В Крыму проводится рейтинговое голосование по вопросам благоустройства

Рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных пространств пройдет в Крыму 23 марта. На этот опрос приглашают жителей Алушты, Бахчисарая, Евпатории, Керчи, Красноперекопска, Сак, Судака и Симферополя.

Сообщается, что голосование будет проходить на 48 участках.

В частности, в Алуште будет открыто 13 участков, в Красноперекопске — 11, в Керчи — 7, в Евпатории и Симферополе — по 5, в Саках — 4, в Судаке — 2 и в Бахчисарае — 1 участок.

По результатам рейтингового голосования будут отобраны дизайн-проекты общественных пространств, благоустройство которых будет проведено в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, министерством ЖКХ РК проведены совещания по рассмотрению 21 дизайн-эскиза общественных территорий с выездами на места. Соответствующая информация размещена на региональных сайтах в разделах «Формирование комфортной городской среды».

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