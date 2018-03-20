Внимание! В Крыму проводится рейтинговое голосование по вопросам благоустройства
Рейтинговое голосование по выбору
Рейтинговое голосование по выбору
Сообщается, что голосование будет проходить на 48 участках.
В частности, в Алуште будет открыто 13 участков, в Красноперекопске — 11, в Керчи — 7, в Евпатории и Симферополе — по 5, в Саках — 4, в Судаке — 2 и в Бахчисарае — 1 участок.
По результатам рейтингового голосования будут отобраны
Напомним, министерством ЖКХ РК проведены совещания по рассмотрению 21
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.