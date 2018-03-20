Упрощение процедуры перепланировки может привести к фатальным последствиям
Так считает руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы Нурлан Уранхаев.
Так считает руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматы Нурлан Уранхаев.
Нечистые на руку дельцы могут поставить под угрозу безопасность алматинцев, считает Нурлан Уранхаев. По словам собеседника Sputnik Казахстан, к фатальным последствиям может привести упрощение процедуры перепланировки для предпринимателей и домовладельцев.
О том, что, возможно, сносить внутриквартирные перегородки станет проще, заявлялось с начала года как минимум два раза. В первый — устами зампреда Комитета по делам строительства и
На днях директор департамента строительства Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аспена Досмаганова вновь высказалась по этой теме. И озвучила новые подробности: в случае утверждения, распространяться нововведение будет не только на бизнесменов, но и на всех домовладельцев, которым не будет необходимости собирать подписи соседей, проводить техническое обследование объекта и получать разрешение местного исполнительного органа.
Нурлана Уранхаева последний пункт беспокоит особенно сильно. Он высказывается осторожно, но аккуратные формулировки лишь вуалируют смысл: если управление архитектуры будут только уведомлять о перепланировках, это может закончиться печально.
— Нурлан Тельманович, вы захотели высказаться по этой теме. Почему?
— Почему я так на это отреагировал:
— Вы говорили про крупнопанельные дома. Почему вы их упомянули?
— Примечательно то, что в крупнопанельных домах все стены несущие. Смотришь: вроде бы всего 12 сантиметров ширина. Даже работники приходят — «о, это не несущая». А на самом деле она несущая. Или монолитные дома: там стенка может быть тонкой, но при этом несущей. В крупнопанельных домах почему так? В таких домах плита, грубо говоря, опирается на комнату.
— Другими словами, есть типы домов, в которых визуально нельзя точно сказать — несущая стена или нет?
— Да.
— Подождите. Но даже если упростят процедуру планировки, домовладелец или предприниматель не сам же будет определять — несущая перед ним стена, либо нет…
— К нам приезжал представитель из министерства по инвестициям и развитию. Он сказал, что у нас в Казахстане в настоящее время порядка 52 тысяч лицензий, выданных строительным компаниям. Соответственно, куча лицензий выдана и проектным компаниям. Если просто разделить такое количество на 16 регионов (14 областей и два крупнейших города — прим.), как говорится, совсем грубо (считает на калькуляторе) — в каждом регионе 3250 строительных компаний. Но даже в Алматы, самом крупном городе страны такого количества нет.
— А где эти компании? Лицензии даны…
— Этот вопрос не наш, да я и к чему хочу подвести… Есть проектные компании, которые за деньги выдадут любое решение. Когда говорят: «Вот, в архитектуре нам мешают, тянут резину», проблема в том, что когда нам приносят этот проект (перепланировки — прим.), мы его проверяем. Именно сам проект, а не бумажку. Вопрос же идет о перепланировке и сносе ненесущей конструкции — и мы это смотрим.
— А может, вы драматизируете? Чем может грозить снос внутренней несущей стенки?
— В домино играли? Попробуйте, из домино постройте конструкцию и выдерните одну кость. Все очень наглядно.
— То есть, все может быть очень печально?
— Естественно, особенно это касается домов крупнопанельных, где каждая стена практически несущая.
— А новостройки как же?
— Новые дома — не серийные. Мы до них не дошли, будем обследовать, смотреть. Но есть госэкспертиза. В советское время, кстати, госэкспертизы не было. Нонсенс, да? Но при этом, проектные институты сами занимались экспертизой, несли за этот ответственность. Сегодня проектировщики — не все плохие. Но всегда найдется в бочке меда ложка дегтя. Проблема именно в том, что мы (управление архитектуры и градостроительства — прим.) как госприемка: зачастую смотрим на то, что уже сделано… Поверьте мне, я уже столько отсюда отправлял вещей…
— Вещей? В смысле, проектов и заключений?
— Да.
— Вам часто приходилось видеть, что несущую стену в проекте указывают как перегородку?
— Приходилось. У нас народ способен мимикрировать очень легко. Они понимают, что и где мы находим — могут переделывать, подавать в другом виде. По сути, даже мы
— То есть ваша тревога связана с негативным опытом: через вас пытались провести проекты, не имеющие обоснования в реальности?
— Надо отдать должное нашим жителям, бывает,
— Какое рациональное зерно в упрощении процедуры — она трудоемкая?
— Она не такая трудоемкая. Фактически, ни один из этапов не пропускается. Пропускается последний этап — когда они к нам приносят проект и мы должны его посмотреть.
— То есть, из этой цепочки убирают только вас?
Только нас.
— Но разве это не ключевой этап?
— Весь этот пакет документов — они нам его показывать не будут. Они напишут письмо: «Вот, мы прошли
— Но тогда какой смысл вас уведомлять? Чтобы вы все равно несли ответственность, если
— Может быть. Я беспокоюсь за то, что есть куча компаний, названия которых я не могу перечислить на диктофон, но есть конкретное количество компаний, причем, одни и те же компании этим занимаются.
— Чем занимаются?
— Дают свои проекты по перепланировке. Когда я вижу их названия, я уже… Я не могу их назвать — если вина человека или компании не доказана судом, значит, он не виноват. Но, поверьте мне…
— То есть, существуют проектные компании, которые каждый раз приносят неправильные проекты и…
— Нет, они перестроились. Они уже лучше проекты приносят. То, что было раньше — я реагировал, отправлял письма в ГАСК, не знаю, какие там были решения. Но по закону такие специалисты работать не должны. Мы, кстати, должны еще в КДС (комитет по делам строительства — прим.) написать по ним… Я понимаю еще, если на уведомительный характер переводят, допустим, открытие парикмахерской. Приходят люди, которым отказ дают. Люди приходят, деньги платят, по проторенной схеме раз, сделали — а на самом деле даже не выезжали, не смотрели. Я им говорю: «Где вы их (проектные компании — прим.) нашли? В городе у нас сотни компаний, которые это могут сделать качественно!».
— А вам не легче, если вас из этой цепочки убирают? Ответственность, скорее всего, тоже снизится. Соответственно, если
— Я ни при чем, моя хата с краю?
— Да. Разве вам не проще так?
— Смотрите, вас же это заинтересовало? И меня это заинтересовало как жителя города. Потом, если, не дай Бог,
— Кстати, идею, сгенерированную якобы по заданию правительства, запустили
— Там есть комитет по делам строительства, там же тоже специалисты сидят. Единственное, я не знаю — их слушают или не слушают.
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