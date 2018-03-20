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14:15 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область планирует ввести льготу по налогу на движимое имущество с 2019 года

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют ввести льготу по налогу на движимое имущество с 2019 года, сообщил во вторник на встрече с предпринимателями врио главы региона Андрей Травников.

«В течение этого года мы не можем себе позволить ввести льготу, потому что придется чем-то закрывать дырку в текущем бюджете. Но то, что мы намерены с 1 января 2019 года льготу по налогу на движимое имущество в каком-то виде предложить, я это подтверждаю», — сказал Травников.

По его мнению, решение по отмене льготы было неверным. «На фоне, когда мы еще не оправились от кризиса, а по некоторым оценкам еще не вышли из кризиса, на фоне заявлений руководства страны, что налоговые правила игры в этом периоде не должны меняться, отмена льготы по налогу на движимое имущество, наверное, была неверным решением. Но мы вынуждены были следовать решению, потому что исходя из него был сформирован бюджет на 2018 год», — отметил врио губернатора.

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Власти Новосибирской области изучают опыт других регионов для формирования предложения по льготе. «В 25 регионах приняли решение о возвращении льготы. Подходы у всех разные: кто-то вернул полностью, кто-то то внедрил различные комбинации, кто-то дает определенным отраслям, кто-то вводит понижающий коэффициент. Мы готовим для себя варианты и будем обсуждать их с бизнесом, лично я склоняюсь к отраслевому подходу: ввести дифференцированную шкалу для разных видов бизнеса», — добавил Травников.

До 2013 года движимое имущество в России, включая автомобили таксопарков, облагалось налогом на имущество организаций. Позднее налоговый кодекс РФ полностью освободил организации от налога на движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года до 1 января 2018 года. С 2018 года на федеральном уровне эта льгота была отменена, однако субъекты РФ имеют право самостоятельно определить время и объем сохранения или продления льготы.

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