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17:14 (мск), источник: ТАСС

В Калининградской области планируют отремонтировать 80% региональных дорог к 2025 году

Глава региона отметил, что необходимо направлять штрафы на содержание дорог.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минимум 80% региональных и муниципальных дорог в Калининградской области планируют привести в нормативное состояние в Калининградской области к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах научно-практической конференции «Федеральное дорожное агентство: итоги 2017 года, задачи и перспективы на 2018−2019 годы» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы за шесть лет планируем выйти на уровень минимум 80% по региональным и муниципальным дорогам, по их приведению в нормативное состояние. Но, конечно, без тех мероприятий, о которых говорил президент в своем послании, сделать это будет невозможно. <…> Необходимо возвращение нам (регионам) акцизов (на ГСМ). Другое направление, связанное со штрафами — направлять их исключительно на содержание дорог», — сказал он.

Алиханов также обратил внимание на тот факт, что многие дороги в регионе строили «по нормативам не российским и не советским». «Например, дорога в нормальном состоянии, но где-то уже, и поэтому аварийность более высокая», — добавил губернатор, отметив, что подобные трассы также должны приведут в нормативное состояние.

Как сообщалось в ходе конференции, протяженность автомобильных дорог в Калининградской области составляет 9 тыс. км, в том числе 256 км федеральных трасс.

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