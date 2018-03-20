В Калининградской области планируют отремонтировать 80% региональных дорог к 2025 году
Глава региона отметил, что необходимо направлять штрафы на содержание дорог.
Глава региона отметил, что необходимо направлять штрафы на содержание дорог.
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минимум 80% региональных и муниципальных дорог в Калининградской области планируют привести в нормативное состояние в Калининградской области к 2025 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах
«Мы за шесть лет планируем выйти на уровень минимум 80% по региональным и муниципальным дорогам, по их приведению в нормативное состояние. Но, конечно, без тех мероприятий, о которых говорил президент в своем послании, сделать это будет невозможно. <…> Необходимо возвращение нам (регионам) акцизов (на ГСМ). Другое направление, связанное со штрафами — направлять их исключительно на содержание дорог», — сказал он.
Алиханов также обратил внимание на тот факт, что многие дороги в регионе строили «по нормативам не российским и не советским». «Например, дорога в нормальном состоянии, но
Как сообщалось в ходе конференции, протяженность автомобильных дорог в Калининградской области составляет 9 тыс. км, в том числе 256 км федеральных трасс.
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