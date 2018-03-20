Минтранс Ростовской области запустит 16 новых автобусов до «Платова»

«Второй маршрут свяжет аэропорт Платов с вокзалом в Новочеркасске, на нем будет работать 2 больших автобуса и 2 автобуса малой вместимости», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в конкурсной документации сказано, что перевозчик сам будет устанавливать стоимость проезда для пассажиров. При этом, все льготы будут сохранены. В новых автобусах будет работать Wi-Fi, а билеты можно будет купить онлайн. Также автобусы снабдят датчиками ГЛОНАСС.