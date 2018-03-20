Минтранс Ростовской области запустит 16 новых автобусов до «Платова»
Министерство транспорта объявило конкурс на новые маршруты в аэропорт «Платов», один из которых будет обслуживаться шестнадцатью большими автобусами по схеме «Привокзальная площадь — улица Красноармейская — проспект Шолохова — федеральная трасса М-4 “Дон”», сообщили в ростовском городском транспорте.
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