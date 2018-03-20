Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
«Как выстрел в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Недоношенная 5-месячная девочка занялась фридайвингом
4 региона, где Путин получил меньше всего голосов на выборах
Данила Козловский украсил обложку мужского глянца
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
В Сети появились кадры уничтожения позиций боевиков «Метеоритом»
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Как Малахов и Стриженова выглядели 20 лет назад
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
15:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Минтранс Ростовской области запустит 16 новых автобусов до «Платова»

Министерство транспорта объявило конкурс на новые маршруты в аэропорт «Платов», один из которых будет обслуживаться шестнадцатью большими автобусами по схеме «Привокзальная площадь — улица Красноармейская — проспект Шолохова — федеральная трасса М-4 “Дон”», сообщили в ростовском городском транспорте.

«Второй маршрут свяжет аэропорт Платов с вокзалом в Новочеркасске, на нем будет работать 2 больших автобуса и 2 автобуса малой вместимости», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в конкурсной документации сказано, что перевозчик сам будет устанавливать стоимость проезда для пассажиров. При этом, все льготы будут сохранены. В новых автобусах будет работать Wi-Fi, а билеты можно будет купить онлайн. Также автобусы снабдят датчиками ГЛОНАСС.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Артисты и полуголые избиратели: как прошли выборы в России
Психиатры бьют тревогу: каждый пятый россиянин болен
Ространснадзор приостановил полеты всех Ан-148 после катастрофы
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
Самцы белок убивают чужих детенышей перед большим урожаем
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
Как конфликт с Британией может сказаться на туристах из России
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь