В Челябинской области вырастет минимальная зарплата. У кого?
В регионе вскоре вырастет минимальная зарплата. Из федерального бюджета на это Южный Урал получит дополнительно почти 642 миллиона рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В регионе вскоре вырастет минимальная зарплата. Из федерального бюджета на это Южный Урал получит дополнительно почти 642 миллиона рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля. Будут проиндексированы и зарплаты бюджетников. В январе премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить 14 с половиной миллиардов на индексацию доходов работников бюджетной сферы. Известно, что половину суммы потратят на рост зарплат учителей.
В Челябинске в этом году на 4 процента должны поднять оклады работников, занятых в сфере городской культуры, спорта, социальной политики, образования, ЖКХ, дорожного хозяйства, общественной безопасности и ритуальных услуг.
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