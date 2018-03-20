В Челябинской области вырастет минимальная зарплата. У кого?

С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля. Будут проиндексированы и зарплаты бюджетников. В январе премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить 14 с половиной миллиардов на индексацию доходов работников бюджетной сферы. Известно, что половину суммы потратят на рост зарплат учителей.