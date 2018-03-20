ПФР напоминает: как увеличить пенсию
Пенсионный фонд напоминает, как можно увеличить размер ежемесячных выплат. Это касается тех, кто продолжает работать, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Пенсионный фонд напоминает, как можно увеличить размер ежемесячных выплат. Это касается тех, кто продолжает работать, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Они могут отсрочить выход на пенсию на срок от года до 10 лет. За каждый — положены увеличение страховой пенсии и фиксированная выплата.
Например, если обратиться за назначением пенсии по старости через пять лет, то ее размер будет примерно на 40 процентов больше изначального. Также в случае трудоустройства можно временно отказаться от получения пенсии, тем самым увеличив ее к моменту выхода на заслуженный отдых.
Подать заявление можно в пенсионный фонд по месту жительства, через МФЦ, в электронном виде — на портале госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР.
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