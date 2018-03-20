ПФР напоминает: как увеличить пенсию

Источник: РИА "Новости"

Они могут отсрочить выход на пенсию на срок от года до 10 лет. За каждый — положены увеличение страховой пенсии и фиксированная выплата.

Например, если обратиться за назначением пенсии по старости через пять лет, то ее размер будет примерно на 40 процентов больше изначального. Также в случае трудоустройства можно временно отказаться от получения пенсии, тем самым увеличив ее к моменту выхода на заслуженный отдых.