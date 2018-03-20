Бензин дорожает, а солярка дешевеет в Молдове
Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило новый потолок цен на бензин и солярку. Они будут действовать в течение следующих двух недель — с 21 марта по 3 апреля.
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Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) объявило новый потолок цен на бензин и солярку. Они будут действовать в течение следующих двух недель — с 21 марта по 3 апреля.
Начиная со среды цена на литр бензина вырастет на семь банов, составив 17,87 леев за литр, а на дизельное топливо — снизится на 12 банов — до 15,73 леев за литр.
НАРЭ устанавливает предельные розничные цены на топливо каждые две недели. Операторы рынка не имеют права поднимать цены выше максимальных.
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