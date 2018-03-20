На Кубани застройщикам проблемных объектов предусмотрят меры компенсации
Соответствующий документ внесен в ЗСК губернатором Вениамином Кондратьевым.
Соответствующий документ внесен в ЗСК губернатором Вениамином Кондратьевым.
Законопроект предусматривает ряд компенсационных мер для застройщиков, которые будут готовы достраивать инвестиционно непривлекательные объекты.
Предприниматели смогут в дальнейшем рассчитывать на получение в аренду земельных участков без торгов для реализации крупных инвестиционных проектов, а также строительства объектов
«Обманутые дольщики — сегодня острый социальный вопрос и для нашего региона, и в целом для страны. Его решение находится на личном контроле президента России. Особый упор при разработке краевого законопроекта сделали на его качестве. Он должен учитывать все особенности и позволить решить проблему дольщиков в максимально сжатые сроки. До конца 2020 года вопрос по проблемным объектам на Кубани должен быть полностью закрыт», — подчеркнул губернатор.
По словам первого
По итогам 2017 года в крае ввели в эксплуатацию 75 домов, относившихся к проблемным. В 2018 году введено 14 многоквартирных домов.
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