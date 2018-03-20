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17:19 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани застройщикам проблемных объектов предусмотрят меры компенсации

Соответствующий документ внесен в ЗСК губернатором Вениамином Кондратьевым.

Законопроект предусматривает ряд компенсационных мер для застройщиков, которые будут готовы достраивать инвестиционно непривлекательные объекты.

Предприниматели смогут в дальнейшем рассчитывать на получение в аренду земельных участков без торгов для реализации крупных инвестиционных проектов, а также строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

«Обманутые дольщики — сегодня острый социальный вопрос и для нашего региона, и в целом для страны. Его решение находится на личном контроле президента России. Особый упор при разработке краевого законопроекта сделали на его качестве. Он должен учитывать все особенности и позволить решить проблему дольщиков в максимально сжатые сроки. До конца 2020 года вопрос по проблемным объектам на Кубани должен быть полностью закрыт», — подчеркнул губернатор.

По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, в разработке документа принимали участие представители власти и общественники, учитывался опыт других субъектов РФ. Проект нормативного акта будет рассмотрен депутатами ЗСК в первом чтении 28 марта. Предполагается, что окончательно его примут до конца апреля.

По итогам 2017 года в крае ввели в эксплуатацию 75 домов, относившихся к проблемным. В 2018 году введено 14 многоквартирных домов.

Наибольшее количество нарушителей-застройщиков — в Краснодаре, Анапе, Сочи и Новороссийске. По поручению Вениамина Кондратьева разработан план-график, предусматривающий меры законодательного, организационного и финансового характера по защите пострадавших граждан, включенных в реестр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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