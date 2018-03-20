Алматинцы потребовали от теплосетей города разъяснить большие суммы в квитанциях

Жители Алматы массово пожаловались на большие суммы в квитанциях за отопление и горячую воду. Чтобы получить разъяснения, они пришли в абонентский отдел ТОО «Алматинские тепловые сети», где выстроились в большую очередь.

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«Раньше я оплачивала за отопление 10 тысяч тенге. В этом месяце пришёл счёт на 26 500 тенге, в прошлом месяце квитанция тоже пришла с повышенной суммой. Пришла сюда разобраться. С 1 января стоимость подняли, но не настолько же. У нас трёхкомнатная квартира, и хоть бы кто предупредил, что тарифы повысятся. Плюс у нас в подвале стоит общедомовой прибор учёта, то есть считает только потреблённую теплоэнергию. Это что мы должны были сделать, чтобы получить счёт в 26 тысяч тенге? У нас в квартире прописано четыре человека, дом находится в Бостандыкском районе, но ни у меня, ни у соседей не было сроду таких цен в квитанциях», — рассказала Informburo.kz жительница Алматы Ирина.

«Люди недовольны, приходят сюда, сидят по три часа, ждут разъяснений. Моя соседка в обморок упала, пожилая женщина, заставили ждать у кассы столько времени. Мы не понимаем, откуда взялись эти завышенные тарифы, почему на тысячи тенге повысилась цена на тепло. Пусть не рассказывают нам о повышении тарифов, пусть доступно всем людям объяснят, из чего складывается такая сумма. Я в Алматы живу 57 лет, но почему именно сейчас такие квитанции получаем на отопление и горячую воду», — посетовала Informburo.kz другая жительница Алматы Ирина Николаевна.

В ТОО «Алматинские тепловые сети» разъяснили ситуацию с длинными очередями. По утверждениям пресс-секретаря организации Натальи Инкиной, сказались сразу два фактора: повышение тарифа на услуги подрядных организаций и аномальные морозы, которые были в регионе в конце января.

«Подобные очереди образуются всегда, как только людям приходят квитанции. В этот раз потеплело, в марте люди получили квитанции и думают: раз тепло, то как может сумма в квитанции быть 15 тысяч? Объясню: в связи с тем, что с 1 января 2018 года введён новый тариф, плата за тепловую энергию, потреблённую на отопление и горячее водоснабжение для жителей, проживающих в домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, выставляется на месяц позже. То есть в феврале выставляется плата за декабрь-январь, в счёте за февраль добавлена графа «перерасчёт», — рассказала Informburo.kz пресс-секретарь ТОО «Алматинские тепловые сети» Наталья Инкина.

К примеру, показания сняты за период с 18 декабря 2017 года по 17 января 2018 года. В графе «начислено/показания» к оплате выставлена плата за период с 1 по 17 января 2018 года, а в графе «перерасчёт» выставлена плата с 18 по 31 декабря 2017 года.

«Нужно не забывать, что в январе и феврале в регион приходили аномальные морозы, теплоэнергии на каждый дом затрачивалось больше, плюс подорожание с 1 января на 7%. Итог такой, что людям приходят такие квитанции. Общедомовой прибор учитывает всю теплоэнергию, потраченную домом или подъездом. В итоге высчитывается количество гигакалорий, именно в них измеряется тепловая мощность. Затем 1 Гкал умножают на количество квадратных метров квартиры и выводится стоимость», — рассказала Наталья Инкина.

На сайте тех же алматинских теплосетей в открытом доступе можно найти информацию, что с 1 января 2018 года вводится тариф в размере 2087,41 тенге/Гкал с учётом НДС. Разбивку по категориям граждан можно посмотреть здесь.

А вот наглядная информация, как в Алматы в 2017—2018 году росла стоимость за теплоэнергию. Данные тарифов по отоплению предоставило ТОО «Алматинские тепловые сети».

октябрь — 38,91 тг/м2

ноябрь — 193,79 тг/м2

декабрь — 258,57 тг/м2

январь — 283,98 тг/м2

февраль — 240,26 тг/м

март — 191,83 тг/м2

апрель — 37,92 тг/м2

Для точного расчёта показаний и определения суммы оплаты специалисты рекомендуют регулярно, по итогам каждого месяца, отправлять данные внутриквартирных счётчиков в теплосети. Ниже приведены все возможные для этого способы.

Как сдавать показания:

заполнять специальную форму на сайте www.alts.kz отправлять сообщения с прикреплённой фотографией счётчика и указанием номера своего лицевого счёта на e-mail: pokazania@alts.kz;

с помощью SMS-сообщений или приложения WhatsApp с указанием лицевого счёта (номера договора) на номер +7 (701) 098-45-05 ;

или приложения WhatsApp с указанием лицевого счёта (номера договора) на номер ; по телефону 341−07−77 вн. 2112; 2119; 2143; 2228; 2116; 2304; 2305; 2308; 2309; 2310;

в личном кабинете на сайте предприятия alts.kz.