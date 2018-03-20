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18:35 (мск), источник: ТАСС

Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн по штрафу за «монополизм»

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина взыскала около 100 млн гривен с российского «Газпрома» за счет активов компании в стране по делу о штрафе за якобы имевшее место нарушение украинского антимонопольного законодательства.

Источник: AP 2018

Об этом сообщил во вторник министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Мы уже взыскали часть средств — это все, что фактически было у “Газпрома” на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен», — сказал министр. Петренко сообщил, что его ведомство будет сотрудничать с коллегами по другим судебным решениям, обязывающим российскую сторону осуществить выплаты в пользу Украины, имея в виду итоги разбирательств между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

«Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки относительно выполнения этих решений не только на Украине, но и в других странах, с которыми у Украины есть соответствующие договоры», — сказал глава минюста.

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) решил оштрафовать «Газпром» на 85,9 млрд гривен (около $3,26 млрд по текущему курсу) якобы из-за нарушения законодательства о защите конкуренции. Впоследствии комитет насчитал 100% пени на этот штраф. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ о принудительном взыскании штрафа и пени с «Газпрома» в сумме 172 млрд гривен (около $6,53 млрд). В последующем апелляционные жалобы «Газпрома» не были удовлетворены в украинских судах высших инстанций.

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В октябре 2017 года Петренко сообщал, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство АМКУ и исполнительной службы минюста, изменив способ исполнения судебного решения о взыскании штрафа с «Газпрома». Министр пояснил, что если до сих пор можно было взыскать только средства «Газпрома», размещенные в банках, то теперь эта мера распространяется на все имущество должника.

Украина на своей территории прибегла к аресту активов, долю в которых имеет «Газпром». По информации кабмина Украины, это касалось описи и ареста имущества в компании «Газтранзит», «Газпром сбыт Украина», «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины», «Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ». В частности, акции «Газпрома» в «Газтранзите» были оценены в 630,75 млн гривен (почти $24 млн), которые Киев планирует продать на открытых торгах.

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