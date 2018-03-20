Центральный банк Узбекистана выпустит монеты достоинством от 50 до 500 сумов
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Кенгаш Сената Олий Мажлиса Узбекистана одобрил предложение Центрального банка республики о выпуске монет достоинством 50, 100, 200 и 500 сумов, говорится в сообщении
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