Таджикистан закупит у Узбекистана 126 миллионов кубометров природного газа

«Это составит примерно 30% от общей потребности предприятия в этом топливе. Остальные 70% ТАЛКО продолжит производить на собственном оборудовании по синтезированию газа из местного угля, добываемого компанией собственными силами», — передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Игоря Саттарова.
По его словам, контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан на днях был подписан газораспределительными компаниями двух стран.
«Узбекистан будет продавать Таджикистану газ по цене 120 долларов за тысячу кубометров, что более чем в два раза дешевле существующих на данный момент мировых цен», — отметил он.
При этом, по его данным, цена на природный газ, предлагаемая узбекскими партнерами, фактически сопоставима по цене с синтезированным из угля газом, производимым таджикским алюминиевым предприятием.
«Включение природного газа в производственный процесс не потребует каких-либо дополнительных финансовых вложений ТАЛКО, поскольку после перехода в апреле 2012 года на производство обожженных анодов с использованием синтезированного газа предприятие вплоть до сегодняшнего дня продолжало осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования, работавшего на природном газе», — добавил Саттаров.
При этом в компании сообщили, что ТАЛКО и «Русал» фактически завершили работу по согласованию технических моментов, связанных с организацией совместного производства обожженных анодов, одним из которых являлся вопрос использования природного газа. «Намерение ТАЛКО производить закупку в Узбекистане природного газа будет способствовать ускорению процесса согласования коммерческой части договоренностей между нашими компаниями», — сказал представитель.
ТАЛКО и ее дочерние предприятия 9 марта в Душанбе в ходе бизнес-форума подписали с узбекскими компаниями пять договоренностей о сотрудничестве на общую сумму около 460 миллионов долларов.
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