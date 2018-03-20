Таджикистан закупит у Узбекистана 126 миллионов кубометров природного газа

Источник: Sputnik

«Это составит примерно 30% от общей потребности предприятия в этом топливе. Остальные 70% ТАЛКО продолжит производить на собственном оборудовании по синтезированию газа из местного угля, добываемого компанией собственными силами», — передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании Игоря Саттарова.

Читайте также Таджикистан получит газ от Узбекистана по цене вдвое ниже рыночной

По его словам, контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан на днях был подписан газораспределительными компаниями двух стран.

«Узбекистан будет продавать Таджикистану газ по цене 120 долларов за тысячу кубометров, что более чем в два раза дешевле существующих на данный момент мировых цен», — отметил он.

При этом, по его данным, цена на природный газ, предлагаемая узбекскими партнерами, фактически сопоставима по цене с синтезированным из угля газом, производимым таджикским алюминиевым предприятием.

«Включение природного газа в производственный процесс не потребует каких-либо дополнительных финансовых вложений ТАЛКО, поскольку после перехода в апреле 2012 года на производство обожженных анодов с использованием синтезированного газа предприятие вплоть до сегодняшнего дня продолжало осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования, работавшего на природном газе», — добавил Саттаров.

При этом в компании сообщили, что ТАЛКО и «Русал» фактически завершили работу по согласованию технических моментов, связанных с организацией совместного производства обожженных анодов, одним из которых являлся вопрос использования природного газа. «Намерение ТАЛКО производить закупку в Узбекистане природного газа будет способствовать ускорению процесса согласования коммерческой части договоренностей между нашими компаниями», — сказал представитель.