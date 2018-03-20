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20:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

Краевые власти определились с вариантом проекта Северного обхода Перми

В ближайшее время будет подготовлена итоговая технико-экономическая оценка реализации инвестиционного проекта.

Источник: РИА "Новости"

В Перми состоялось заседание рабочей группы, которая обсудила варианты строительства нового железнодорожного обхода Перми.

«Мы вернулись к идее возведения обхода через Пальники и Каму. Руководство РЖД поручило региональным филиалам рассмотреть варианты строительства совмещенного автодорожного и железнодорожного моста в два уровня. После завершения работ на Восточном обходе и возведения моста через Чусовую станет возможным строительство автодорожного Северного обхода. Таким образом, мы замкнем кольцо вокруг города», — заявил губернатор Максим Решетников.

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Эксперты предложили два оптимальных варианта прохождения трассы нового железнодорожного обхода и мостового перехода через Каму.

«Первый предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяженность — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода (49,3 км)», — рассказали в пресс-службе администрации Пермского края.

Строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.

Стороны также обсудили перспективы создания мультимодального транспортно-пересадочного узла на остановочном пункте Мотовилиха.

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Напомним, власти планирует ограничить движение по горнозаводской ветке, чтобы преобразовать набережную Камы.

Планируется, что в ближайшее время будет подготовлена итоговая технико-экономическая оценка реализации инвестиционного проекта «Развитие Пермского железнодорожного узла со строительством мостового перехода».

«На текущий момент производится стоимостная оценка вариантов совмещенного и раздельного строительства железнодорожного и автомобильного мостов», — пояснил Министр транспорта Николай Уханов.

Напомним, впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения Максим Решетников рассказал во время визита Владимира Путина в Пермь в сентябре 2017 года. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.

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