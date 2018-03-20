В Гродно построят велодорожку за 100 тысяч евро

Источник: Комсомольская правда

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Велодорожку проложат в рамках проекта «Шляхам Тызенгауза», который победил в программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина».

— Она начнется возле здания «Гродножилстроя» на улице Суворова и, не доходя до поворота на детский лагерь, уйдет вправо и выйдет на берег озера. Длина дорожки не будет превышать 4−5 километров. Она будет частично асфальтированная и частично грунтовая. Кроме того, у озера появится паркинг, — отметил координатор проекта Сергей Коляда.

В данный момент проект веломаршрута ждет согласование в Министерствах экономики Польши и Беларуси, после чего поступят деньги. Общая сумма грантов — порядка 100 тысяч евро. По словам Сергея Коляды, новая дорожка станет частью большого веломаршрута через пункт пропуска «Брузги», пишет газета «Вечерний Гродно».