Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больная тема ПАСЕ: больше не могут существовать без РФ - эксперт
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Анастасия Костенко перестала скрывать беременность
Самые необычные вокзалы мира
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
21:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гродно построят велодорожку за 100 тысяч евро

Она свяжет город с озером Юбилейным.

Источник: Комсомольская правда
Читайте также
На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки

Велодорожку проложат в рамках проекта «Шляхам Тызенгауза», который победил в программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина».

— Она начнется возле здания «Гродножилстроя» на улице Суворова и, не доходя до поворота на детский лагерь, уйдет вправо и выйдет на берег озера. Длина дорожки не будет превышать 4−5 километров. Она будет частично асфальтированная и частично грунтовая. Кроме того, у озера появится паркинг, — отметил координатор проекта Сергей Коляда.

В данный момент проект веломаршрута ждет согласование в Министерствах экономики Польши и Беларуси, после чего поступят деньги. Общая сумма грантов — порядка 100 тысяч евро. По словам Сергея Коляды, новая дорожка станет частью большого веломаршрута через пункт пропуска «Брузги», пишет газета «Вечерний Гродно».

— Сейчас иностранные туристы въезжают в основном через «Рудавку Лесную», едут вдоль Августовского канала до Гродно, а затем возвращаются через «Брузги». У многих было негативное отношение именно к гродненской части маршрута. Новый веломаршрут будет очень полезным и приятным как для туристов, так и для нашей молодежи, — рассказал Коляда.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Алла Пугачева: «Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой»
На снегоходах по Алтаю
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Швеция и Дания рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Умер экс-министр МВД Виктор Ерин
Экс-модель Playboy расскажет об отношениях с Трампом
Питбуль стал мамой для сотни котят
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь