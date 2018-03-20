В Гродно построят велодорожку за 100 тысяч евро
Она свяжет город с озером Юбилейным.
Она свяжет город с озером Юбилейным.
Велодорожку проложат в рамках проекта «Шляхам Тызенгауза», который победил в программе трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина».
— Она начнется возле здания «Гродножилстроя» на улице Суворова и, не доходя до поворота на детский лагерь, уйдет вправо и выйдет на берег озера. Длина дорожки не будет превышать 4−5 километров. Она будет частично асфальтированная и частично грунтовая. Кроме того, у озера появится паркинг, — отметил координатор проекта Сергей Коляда.
В данный момент проект веломаршрута ждет согласование в Министерствах экономики Польши и Беларуси, после чего поступят деньги. Общая сумма грантов — порядка 100 тысяч евро. По словам Сергея Коляды, новая дорожка станет частью большого веломаршрута через пункт пропуска «Брузги», пишет газета «Вечерний Гродно».
— Сейчас иностранные туристы въезжают в основном через «Рудавку Лесную», едут вдоль Августовского канала до Гродно, а затем возвращаются через «Брузги». У многих было негативное отношение именно к гродненской части маршрута. Новый веломаршрут будет очень полезным и приятным как для туристов, так и для нашей молодежи, — рассказал Коляда.
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