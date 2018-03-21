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10:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Без реестра не взыскать и не продать

В целях защиты физлиц от «черных» коллекторов ЦБ предлагает запретить кредиторам продавать просроченную задолженность компаниям вне реестра официальных взыскателей. Регулятор рынка взыскания долгов физлиц — Федеральная служба судебных приставов (ФССП), в свою очередь, предлагает разрешить самостоятельно взыскивать долги лишь тем кредиторам, которые включатся в реестр службы, так как сейчас они подчас действуют грубее легальных коллекторов.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник на круглом столе в Совете федерации обсуждалось внесение поправок в закон о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ). ЦБ предложил запретить продавать просроченную кредиторскую задолженность тем, кто не состоит в реестре коллекторов ФССП.

Сейчас закон запрещает лицам вне реестра осуществлять взыскание, но не содержит ограничений на покупку долгов.

В Банке России указали, что нередки случаи поступления жалоб после продажи кредиторами долгов организациям, которые, по сути, неподконтрольны ни ЦБ, ни ФССП, и страдающий от действий такого взыскателя клиент может жаловаться только в полицию.

«Это “серая”, даже “черная” зона рынка взыскания, необходимо законодательно ее отрегулировать», — подчеркнул представитель ЦБ.

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ФССП, в свою очередь, беспокоит другой аспект — кредиторы (банки и микрофинансовые организации), сами занимающиеся взысканием долгов, сейчас не обязаны вступать в реестр ФССП, но при этом часто нарушают требования 230-ФЗ. Об этом свидетельствуют жалобы, поступающие в ФССП. В 2017 году служба получила 16,5 тыс. жалоб граждан на нарушения 230-ФЗ, при этом 37,7% из них касалось деятельности МФО, 35,2% — легальных коллекторов, 14,8% — банков.

Приставы хотели бы бороться с кредиторами — нарушителями закона о взыскании долгов физлиц, но не имеют соответствующих полномочий. В связи с этим ФССП предлагает разрешить самостоятельное взыскание долгов лишь тем кредиторам, которые вступят в реестр ФССП. Или же наделить Банк России возможностью возбуждать административные дела против банков и МФО, нарушающих правила взыскания просроченной задолженности.

В ФССП предложения ЦБ не прокомментировали. В Банке России, похоже, не намерены делиться полномочиями по надзору за кредиторами с приставами.

«Возврат просроченной задолженности для поднадзорных Банку России организаций является дополнительным видом деятельности, осуществляемым в случае реализации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств», — сообщили в ЦБ. Там подчеркнули, что активно взаимодействуют с ФССП в рамках контроля за соблюдением требований 230-ФЗ. «В случае законодательного наделения Банка России дополнительными полномочиями, связанными с возбуждением дел об административных правонарушениях, данная функция будет исполняться надлежащим образом в установленном порядке», — заверили в ЦБ.

Кредиторы скептически относятся к предложенным ФССП ужесточениям.

Банковский рынок уже достаточно зарегулирован. Включение в реестр ФССП — это надзор и отчетность со стороны еще одного регулятора. Если следовать данной логике, банки надо и в реестр профучастников включать, и страховых агентов.
Сергей Королев
зампред правления банка “Ренессанс Кредит”
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При этом идея ЦБ разрешить продажу проблемной задолженности лишь официальным взыскателям нашла понимание. «Я за предложение продавать просроченные долги лишь профессиональным коллекторам, — отметил гендиректор КА ЭОС Антон Дмитраков.— Мало того, я за продажу долгов реально работающим игрокам, так как по факту далеко не все числящиеся в реестре ФССП компании реально осуществляют коллекторскую деятельность». По словам главного исполнительного директора МФК «Домашние деньги» Андрея Бахвалова, это актуальная мера, так как сейчас до 90% долгов МФО продают, и важно, чтобы покупатели были легальными взыскателями.

Вероника Горячева

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