Без реестра не взыскать и не продать

Источник: РИА "Новости"

Во вторник на круглом столе в Совете федерации обсуждалось внесение поправок в закон о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ). ЦБ предложил запретить продавать просроченную кредиторскую задолженность тем, кто не состоит в реестре коллекторов ФССП.

Сейчас закон запрещает лицам вне реестра осуществлять взыскание, но не содержит ограничений на покупку долгов.

В Банке России указали, что нередки случаи поступления жалоб после продажи кредиторами долгов организациям, которые, по сути, неподконтрольны ни ЦБ, ни ФССП, и страдающий от действий такого взыскателя клиент может жаловаться только в полицию.

«Это “серая”, даже “черная” зона рынка взыскания, необходимо законодательно ее отрегулировать», — подчеркнул представитель ЦБ.

ФССП, в свою очередь, беспокоит другой аспект — кредиторы (банки и микрофинансовые организации), сами занимающиеся взысканием долгов, сейчас не обязаны вступать в реестр ФССП, но при этом часто нарушают требования 230-ФЗ. Об этом свидетельствуют жалобы, поступающие в ФССП. В 2017 году служба получила 16,5 тыс. жалоб граждан на нарушения 230-ФЗ, при этом 37,7% из них касалось деятельности МФО, 35,2% — легальных коллекторов, 14,8% — банков.

Приставы хотели бы бороться с кредиторами — нарушителями закона о взыскании долгов физлиц, но не имеют соответствующих полномочий. В связи с этим ФССП предлагает разрешить самостоятельное взыскание долгов лишь тем кредиторам, которые вступят в реестр ФССП. Или же наделить Банк России возможностью возбуждать административные дела против банков и МФО, нарушающих правила взыскания просроченной задолженности.

В ФССП предложения ЦБ не прокомментировали. В Банке России, похоже, не намерены делиться полномочиями по надзору за кредиторами с приставами.

«Возврат просроченной задолженности для поднадзорных Банку России организаций является дополнительным видом деятельности, осуществляемым в случае реализации рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств», — сообщили в ЦБ. Там подчеркнули, что активно взаимодействуют с ФССП в рамках контроля за соблюдением требований 230-ФЗ. «В случае законодательного наделения Банка России дополнительными полномочиями, связанными с возбуждением дел об административных правонарушениях, данная функция будет исполняться надлежащим образом в установленном порядке», — заверили в ЦБ.



Кредиторы скептически относятся к предложенным ФССП ужесточениям.

Банковский рынок уже достаточно зарегулирован. Включение в реестр ФССП — это надзор и отчетность со стороны еще одного регулятора. Если следовать данной логике, банки надо и в реестр профучастников включать, и страховых агентов. Сергей Королев зампред правления банка “Ренессанс Кредит”

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