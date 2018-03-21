В Комсомольске коммерсанты «задрали» цену за проезд в автобусах
Новые тарифы будут действовать со 2 апреля.
Новые тарифы будут действовать со 2 апреля.
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Цена на билет поднимется с 25 до 28 рублей. Коммерческие перевозчики объяснили увеличение стоимости ростом цен на ГСМ, изменениями в налоговой политике и другими факторами.
— Коммерческие перевозчики оповещали администрацию города о том, что они поднимут цены на проезд. Обосновывать формирование тарифов, по которым они осуществляют перевозки по регулярным маршрутам, они по закону не обязаны. Но в оповещении среди причин было указано увеличение минимального размера оплаты труда. В связи с этим содержание одного сотрудника автотранспортного предприятия увеличится. Эти затраты перевозчики сочли нужным включить в тариф, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель
Напомним, что все регулярные автобусные маршруты в
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