В Комсомольске коммерсанты «задрали» цену за проезд в автобусах

В Комсомольске-на-Амуре стоимость проезда в автобусах подорожает со 2 апреля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Объявление об увеличении стоимости появились в автобусах 18-го, 37-го и 33-го маршрутов.

Цена на билет поднимется с 25 до 28 рублей. Коммерческие перевозчики объяснили увеличение стоимости ростом цен на ГСМ, изменениями в налоговой политике и другими факторами.

— Коммерческие перевозчики оповещали администрацию города о том, что они поднимут цены на проезд. Обосновывать формирование тарифов, по которым они осуществляют перевозки по регулярным маршрутам, они по закону не обязаны. Но в оповещении среди причин было указано увеличение минимального размера оплаты труда. В связи с этим содержание одного сотрудника автотранспортного предприятия увеличится. Эти затраты перевозчики сочли нужным включить в тариф, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Пока в администрацию поступили оповещения о введении новых тарифах только от двух перевозчиков, которые обслуживают городские маршруты № 33, № 37 и № 18. Но не исключено, что в ближайшем времени их примеру последуют и другие коммерсанты.