Аграриям Приморья на посевную дают сотни миллионов
Сельхозпроизводители края активно готовятся к
Сельхозпроизводители края активно готовятся к
Как сообщил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц, приморским аграриям на
«Из краевого бюджета сельхозпроизводителям направлено 90 миллионов рублей. Федеральная поддержка составляет 79 миллионов рублей, из них — 12% также краевые средства», — отметил директор департамента.
«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства,
Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.
Отметим, президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.
Михаил Грач.
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