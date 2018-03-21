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03:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Аграриям Приморья на посевную дают сотни миллионов

Сельхозпроизводители края активно готовятся к весенне-полевым работам. На несвязанную поддержку в этом году будет направлено почти 250 миллионов рублей, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Как сообщил директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрей Бронц, приморским аграриям на весенне-полевые работы уже направили порядка 170 миллионов рублей.

«Из краевого бюджета сельхозпроизводителям направлено 90 миллионов рублей. Федеральная поддержка составляет 79 миллионов рублей, из них — 12% также краевые средства», — отметил директор департамента.

Отметим, на несвязанную поддержку в области растениеводства приморским аграриям в этом году направят почти 250 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Несвязанная поддержка (погектарная) выплачивается на один гектар пашни. Сельхозпроизводители распоряжаются субсидиями по своему усмотрению: закупают ГСМ и минеральные удобрения, химические средства защиты растений и семена.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что сейчас сельхозпроизводители ведут активную подготовку к весенне-полевым работам. В этом году планируется засеять более 475 тысяч гектаров пашни.

«И здесь особенно важна наша поддержка. Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено порядка 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — заявил заместитель главы региона.

Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

Отметим, президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня АПК — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Михаил Грач.

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