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03:55 (мск), источник: Губерния онлайн

Общество охраны природы поможет хабаровчанам с раздельным сбором мусора

Специалисты разработают типовой проект для жилого дома.

Источник: Reuters

Опробовать систему раздельного сбора мусора могут жители Хабаровска. Один такой эксперимент уже провели в микрорайоне Строитель: там установили баки с секциями для бумаги, пластика, банок и стекла. Куда обращаться, чтобы во дворе появились такие контейнеры, рассказал председатель совета Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

По словам специалиста, раздельный сбор мусора должна организовать управляющая компания, но местное общество охраны природы готово помочь. Звонки принимают по телефону: 62−65−69.

«Мы разрабатываем проекты для различных типов многоквартирных домов — в зависимости от количества жильцов, конкретного микрорайона. Здесь мы готовы пойти навстречу любой управляющей компании и помочь наладить раздельный сбор мусора», — сказал Владимир Сидоров.

Во время эфира телезрителей спросили, готовы ли они сортировать мусор. 66% участников интерактивного опроса ответили на этот вопрос положительно.

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Общество охраны природы поможет хабаровчанам с раздельным сбором мусора
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