Общество охраны природы поможет хабаровчанам с раздельным сбором мусора

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Опробовать систему раздельного сбора мусора могут жители Хабаровска. Один такой эксперимент уже провели в микрорайоне Строитель: там установили баки с секциями для бумаги, пластика, банок и стекла. Куда обращаться, чтобы во дворе появились такие контейнеры, рассказал председатель совета Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

По словам специалиста, раздельный сбор мусора должна организовать управляющая компания, но местное общество охраны природы готово помочь. Звонки принимают по телефону: 62−65−69.

«Мы разрабатываем проекты для различных типов многоквартирных домов — в зависимости от количества жильцов, конкретного микрорайона. Здесь мы готовы пойти навстречу любой управляющей компании и помочь наладить раздельный сбор мусора», — сказал Владимир Сидоров.