Вылов крабов и креветки увеличили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. С начала года выловлено более 3,3 тысяч тонн крабов — это почти на 930 тонн больше уровня прошлого года. Освоено 12 процентов крабовых квот. Кроме того, приморские рыбаки на 330 тонн увеличили вылов северной креветки.
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