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04:21 (мск), источник: Вести Приморье

Вылов крабов и креветки увеличили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. С начала года выловлено более 3,3 тысяч тонн крабов — это почти на 930 тонн больше уровня прошлого года. Освоено 12 процентов крабовых квот. Кроме того, приморские рыбаки на 330 тонн увеличили вылов северной креветки.

Источник: Вести Приморье

Северной креветки выловлено почти 670 тонн, квоты освоены почти на 30%. Также добыто 18 тонн креветки гребенчатой.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, судно «Шанс-106» добывает красного краба-стригуна на глубине до 2500 метров. Это первый в стране крабовый процессор, оснащенный современным и эффективным оборудованием для работы на больших глубинах.

Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

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