Вылов крабов и креветки увеличили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки первыми в стране начали осваивать глубоководные ресурсы. С начала года выловлено более 3,3 тысяч тонн крабов — это почти на 930 тонн больше уровня прошлого года. Освоено 12 процентов крабовых квот. Кроме того, приморские рыбаки на 330 тонн увеличили вылов северной креветки.