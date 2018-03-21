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09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области задолжали за услуги ЖКХ более 2 миллиардов рублей

На радио «Комсомольская правда» 91,5 FM заместитель главного судебного пристава Иркутской области рассказала о ситуации с долгами.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области накопили долги за услуги ЖКХ на общую сумму более двух миллиардов рублей. Об этом на радио «Комсомольская правда» 91,5 FM во время ЖКХ-марафона рассказала замруководителя УФССП по Иркутской области — замглавного судебного пристава Алена Карамышева.

— Сейчас у нас в работе более 70 тысяч исполнительских производств, — сообщила Алена Карамышева. — То есть мы можем говорит о том, что в Приангарье около 70 тысяч человек являются должниками по услугам ЖКХ. Доля задолженности в этой сфере довольно высока и стоит на четвертом месте после кредиторской задолженности, административных штрафов и налоговых платежей. Каждый год наблюдаем небольшой рост исполнительных производств.

При этом более 600 исполнительных производств у судебных приставов находятся в работе на суммы от 200 тысяч до 1 млн. 200 тысяч рублей. Но средняя сумма долга за услуги ЖКХ составляет 17−20 тысяч рублей. Минимальная сумма долга составляет 5 тысяч рублей, это 2−3 месяца просрочки. Большинство неплательщиков проживают в городах Ангарск и Братск, в Иркутске возглавляют строчку антирейтинга Свердловский и Ленинский районы.

— Самое обидное для нас, что многие должники не пытаются решить проблему в досудебном порядке, — подчеркнула Алена Карамышева. — Часто получают сведения о долгах уже от нас. Хотя о своих долгах любой житель области может узнать на официальном сайте судебных приставов в разделе «Банк исполнительных производств». Далее мы арестовываем счета должника и опять же в этот момент человек может погасить задолженности. А ограничение в праве выезда, арест имущества — это уже крайние меры.

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