Жители Иркутской области задолжали за услуги ЖКХ более 2 миллиардов рублей

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области накопили долги за услуги ЖКХ на общую сумму более двух миллиардов рублей. Об этом на радио «Комсомольская правда» 91,5 FM во время ЖКХ-марафона рассказала замруководителя УФССП по Иркутской области — замглавного судебного пристава Алена Карамышева.

— Сейчас у нас в работе более 70 тысяч исполнительских производств, — сообщила Алена Карамышева. — То есть мы можем говорит о том, что в Приангарье около 70 тысяч человек являются должниками по услугам ЖКХ. Доля задолженности в этой сфере довольно высока и стоит на четвертом месте после кредиторской задолженности, административных штрафов и налоговых платежей. Каждый год наблюдаем небольшой рост исполнительных производств.

При этом более 600 исполнительных производств у судебных приставов находятся в работе на суммы от 200 тысяч до 1 млн. 200 тысяч рублей. Но средняя сумма долга за услуги ЖКХ составляет 17−20 тысяч рублей. Минимальная сумма долга составляет 5 тысяч рублей, это 2−3 месяца просрочки. Большинство неплательщиков проживают в городах Ангарск и Братск, в Иркутске возглавляют строчку антирейтинга Свердловский и Ленинский районы.