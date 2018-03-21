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09:03 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинская область получит 73 млн на обеспечение инвалидов лекарствами

Средства выделяются из резервного фонда правительства РФ.

Источник: Reuters

Челябинская область в 2018 году получит 72,97 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на распоряжение правительство РФ.

Из резервного фонда правительства Минздрав РФ получит 3,8 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации.

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Свердловская область получит на обеспечение инвалидов лекарствами 122 млн рублей, Курганская — 27 млн, Тюменская — 62 млн, ХМАО-Югра — 40 млн, ЯНАО — 14 млн.

«Принятые решения позволят своевременно обеспечить лекарственными препаратами отдельные категории граждан, имеющих инвалидность, в рамках предоставления соцуслуг в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», — сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании с министрами.

Напомним, Челябинская область получит 117,2 млн на развитие паллиативной медицинской помощи неизлечимым больным. Деньги также будут выделены в рамках распределения межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства России.

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