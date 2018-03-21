Челябинская область получит 73 млн на обеспечение инвалидов лекарствами

Источник: Reuters

Челябинская область в 2018 году получит 72,97 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на распоряжение правительство РФ.

Из резервного фонда правительства Минздрав РФ получит 3,8 млрд рублей для предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Федерации.

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Свердловская область получит на обеспечение инвалидов лекарствами 122 млн рублей, Курганская — 27 млн, Тюменская — 62 млн, ХМАО-Югра — 40 млн, ЯНАО — 14 млн.

«Принятые решения позволят своевременно обеспечить лекарственными препаратами отдельные категории граждан, имеющих инвалидность, в рамках предоставления соцуслуг в части обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов», — сообщил премьер Дмитрий Медведев на совещании с министрами.