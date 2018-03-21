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, источник: Комсомольская правда

По итогам проверки 15 фирмам отказали в участии в капремонте воронежских домов

Полсотни фирм подали заявку на участие в предварительном отборе на участие в капитальном ремонте домов в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Фонд капремонта инициировал предварительную проверку предоставленных документов управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД по Воронежской области. По ее итогам в связи с выявленными нарушениями региональный оператор исключил из реестра 15 фирм-подрядчиков.

На сегодня в реестре подрядных организаций включены 192 организации по семи направлениям организации и проведения капитального ремонта:

— выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (100 подрядных организаций);.

— выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия (8 подрядных организаций);.

— выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту и замене лифтового оборудования (23 подрядных организации);.

— разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (34 подрядных организации);.

— разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектом культурного наследия (5 подрядных организаций);.

— оценка технического состояния лифтового оборудования (9 подрядных организаций);.

— осуществление строительного контроля (13 подрядных организаций).

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