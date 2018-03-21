По итогам проверки 15 фирмам отказали в участии в капремонте воронежских домов

Фонд капремонта инициировал предварительную проверку предоставленных документов управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД по Воронежской области. По ее итогам в связи с выявленными нарушениями региональный оператор исключил из реестра 15 фирм-подрядчиков.