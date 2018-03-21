По итогам проверки 15 фирмам отказали в участии в капремонте воронежских домов
Полсотни фирм подали заявку на участие в предварительном отборе на участие в капитальном ремонте домов в Воронежской области.
Полсотни фирм подали заявку на участие в предварительном отборе на участие в капитальном ремонте домов в Воронежской области.
Фонд капремонта инициировал предварительную проверку предоставленных документов управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД по Воронежской области. По ее итогам в связи с выявленными нарушениями региональный оператор исключил из реестра 15
На сегодня в реестре подрядных организаций включены 192 организации по семи направлениям организации и проведения капитального ремонта:
— выполнение
— выполнение
— выполнение
— разработка
— разработка
— оценка технического состояния лифтового оборудования (9 подрядных организаций);.
— осуществление строительного контроля (13 подрядных организаций).
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