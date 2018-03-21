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10:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Клубнику из Китая выдают за приморскую в Хабаровске

На самом деле в Приморье нет ни одной клубничной теплицы.

Рынки Хабаровска оказались буквально завалены относительно недорогой клубникой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», средняя цена килограмма ягоды составляет 250 рублей. При этом продавцы уверяют, что весь этот товар имеет якобы приморское происхождение. Однако на Хабаровской таможне связали нынешний клубничный бум с соседним Китаем.

«На самом деле большая часть продающейся на рынках Хабаровска клубники лишь завезена через Приморье, — объяснила пресс-секретарь Хабаровской таможни Виктория Алёшина. — Практически вся клубника произведена в Китае. Почти 400 тонн было завезено через Уссурийскую таможню, через Благовещенскую таможню из Хэйхэ в Россию доставили 38 тонн клубники, почти 10 тонн китайской ягоды задекларировали через Биробиджанскую таможню. И совсем немножко клубники из Южной Кореи ввезено через Сахалин и Владивосток, 8 и 3 тонны соответственно».

Единственный в Хабаровском крае фермер, который освоил технологию круглогодичного выращивания клубники в теплицах, Леонид Игумнов убеждён, что выращенная в российских условиях ягода просто не может стоить 250 рублей за килограмм. Его хозяйство в селе Челны под Хабаровском продаёт клубнику по 1300 рублей за кило. В эту цену включены затраты на отопление, работу истопника, удобрения и прочие расходы.

«Вырастить клубнику по 250 рублей за килограмм в Приморье просто невозможно, — рассказал директор ООО “Нива” Леонид Игумнов. — Более того, в Приморском крае просто нет клубничных теплиц. Одну пытаются второй год построить под Владивостоком, но пока безрезультатно. Летом клубнику выращивают в хозяйстве под Спасском-Дальним в открытом грунте, но она малотранспортабельна».

Как объяснил фермер, в Хабаровск сейчас везут клубнику, которую вырастили в неотапливаемых теплицах — вегетариях в провинциях южного и центрального Китая. С середины апреля на рынках появится урожай из парников северной провинции Хэйлунцзян. При этом для удешевления производства китайцы зачастую используют технологию гидропоники. От того ягода часто не имеет выраженного вкуса и запаха.

Хабаровский фермер выращивает свою клубнику на настоящей земле. Поэтому ягода получается особенно вкусной и пригодной для диетического и детского питания. Хотя Леонид Игумнов использует сохраняющие тепло солнца теплицы-вегетарии, зимой их всё равно приходится отапливать. Из этого и складывается высокая цена на продукт. Тем не менее, ягоду из Челнов можно купить только по записи или через социальные сети. В прошлом году в тёплый сезон выращенная на берегах Амура тепличная клубника продавалась по 400 рублей за килограмм.

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