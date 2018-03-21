Клубнику из Китая выдают за приморскую в Хабаровске
На самом деле в Приморье нет ни одной клубничной теплицы.
На самом деле в Приморье нет ни одной клубничной теплицы.
Рынки Хабаровска оказались буквально завалены относительно недорогой клубникой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», средняя цена килограмма ягоды составляет 250 рублей. При этом продавцы уверяют, что весь этот товар имеет якобы приморское происхождение. Однако на Хабаровской таможне связали нынешний клубничный бум с соседним Китаем.
«На самом деле большая часть продающейся на рынках Хабаровска клубники лишь завезена через Приморье, — объяснила
«Вырастить клубнику по 250 рублей за килограмм в Приморье просто невозможно, — рассказал директор ООО “Нива” Леонид Игумнов. — Более того, в Приморском крае просто нет клубничных теплиц. Одну пытаются второй год построить под Владивостоком, но пока безрезультатно. Летом клубнику выращивают в хозяйстве под
Как объяснил фермер, в Хабаровск сейчас везут клубнику, которую вырастили в неотапливаемых теплицах — вегетариях в провинциях южного и центрального Китая. С середины апреля на рынках появится урожай из парников северной провинции Хэйлунцзян. При этом для удешевления производства китайцы зачастую используют технологию гидропоники. От того ягода часто не имеет выраженного вкуса и запаха.
Хабаровский фермер выращивает свою клубнику на настоящей земле. Поэтому ягода получается особенно вкусной и пригодной для диетического и детского питания. Хотя Леонид Игумнов использует сохраняющие тепло солнца
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