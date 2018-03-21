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10:44 (мск), источник: Восток Медиа

Подземный переход на вокзале Хабаровска решили открыть ко Дню города

Строители в очередной раз передвинули срок сдачи подземного перехода на железнодорожном вокзале дальневосточной столицы. Объект, который неоднократно собирались ввести в эксплуатацию, обрёл новую временную точку открытия — теперь это май 2018 года, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Источник: Восток Медиа

О том, что сменить неудобный виадук на подземный тоннель с эскалаторами пассажиры и встречающие-провожающие смогут только в конце весны, корреспонденту агентства рассказали в управлении воздушного и железнодорожного транспорта краевого минпромтранса. По данным специалистов ведомства, строители зимой столкнулись с проблемой грунтовых вод и другими обстоятельствами, заставившими их вновь перенести сдачу объекта.

«Был вопрос по грунтовым водам, но его уже урегулировали: при помощи дополнительных гидроизоляционных сооружений воду отвели. Сдача перехода сдвинулась на май, потому что некоторые работы на завершающем этапе требуют положительных температур воздуха», — объяснил заместитель начальника управления Александр Блинников.

По его словам, строителям осталось только привести в порядок павильоны, расположенные непосредственно на железнодорожных платформах. Сейчас специалисты заканчивают внутреннюю отделку, но с внешней стороны этим заниматься рано.

«Пока стоят отрицательные температуры, этого делать нельзя — иначе штукатурка и другие материалы впоследствии не будут держаться. При этом работы внутри уже практически завершены: уложена плитка, смонтированы эскалаторы. Остался только “косметический” этап», — добавил собеседник.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что подземный переход закрыли из-за аварийного состояния ещё в 2009-м. В качестве альтернативы людям предложили виадук, на который трудно подняться с тележками и чемоданами. К реконструкции тоннеля приступили в 2012 году и пообещали, что переход откроют в 2015-м. Но к тому времени планы изменились, а ещё годом позже проект отправили на повторную государственную экспертизу. Общая стоимость проекта оценивалась в 641 миллион рублей, и это при том, что в 2016 году он подорожал на 78 миллионов.

Открытие тоннеля несколько раз переносили и в этом году. Сдать его обещали в августе, однако летом сроки сместили на декабрь. Тогда железнодорожники аргументировали это необходимостью сделать выход из сооружения, ведущий на улицу Ухтомского. Нужно было доработать проектную документацию, увеличить финансирование, закупить дополнительное оборудование. Кроме того, в процессе работ возникли непредвиденные трудности, связанные с подъёмом грунтовых вод и необходимостью их отвода, а также дополнительной гидроизоляцией тоннеля. После внесения корректив в проект стоимость его реализации превысила 725 миллионов рублей.

В августе 2017 года железнодорожники рапортовали, что строители проложили тоннель под всеми железнодорожными путями станции Хабаровск-1 на протяжении 116 метров, сделали выходы на пассажирские платформы. Летом проект находился на шестом этапе — нужно было отремонтировать главный перрон вокзала и установить лифт, ведущий из пешеходного тоннеля до третьего этажа здания. В конце года стало известно об очередном переносе сроков сдачи объекта — тогда речь шла о первом квартале 2018 года.

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