В Ростовской области построят поселок для многодетных семей

Право на бесплатное получение земли для строительства жилья таким семьям дает областной закон 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Сейчас в муниципалитетах региона проводится работа по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой. В рамках программы участки получили уже 16 тыс. многодетных семей, в том числе 3,3 тыс. — в прошлом году.