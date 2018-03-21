В Ростовской области построят поселок для многодетных семей

На нем присутствовали представители инициативных групп многодетных семей, получивших земельные участки.
Право на бесплатное получение земли для строительства жилья таким семьям дает областной закон 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области». Сейчас в муниципалитетах региона проводится работа по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой. В рамках программы участки получили уже 16 тыс. многодетных семей, в том числе 3,3 тыс. — в прошлом году.
По словам Сергея Сидаша, условия для комфортного проживания можно создать только при совместной работе отраслевых министерств, ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов. По его словам, на выбранном участке можно в сжатые сроки создать всю необходимую инфраструктуру, также найдены решения по включению территорий в дорожную систему района.
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