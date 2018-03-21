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, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Владельцев бесплатных земельных участков в Башкирии проверят

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил проверить эффективность выделения бесплатных земельных участков. Об этом он сказал на совещании в правительстве региона, передает корреспондент ГорОбзор.ру, присутствовавший на встрече.

Поручение Рустэма Хамитова связано с намерениями властей проанализировать меры господдержки и в целом состояние строительной отрасли региона, так как по итогам первых двух месяцев продолжился спад по вводу жилья. Уменьшение составило около 20%, до 232 тысяч кв.м. жилья.

Между тем, президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, указал на необходимость увеличения объемов ввода жилья. В соответствии с поручением объемы в Башкирии должны увеличиться с текущих 2,5 млн кв.м. жилья до 3,4−3,7 млн кв.м. жилья. в год.

По данным на начало прошлого года, в Башкирии проживали более 43 тысяч граждан, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. В очереди на получение земли из них состоят более 37 тысяч.

В соответствии с республиканским законодательством преимущество на получение бесплатной земли в Башкирии с 2017 года получают те многодетные семьи, которые отвечают критерию нуждаемости — то есть не будет владеть ни землей, ни жильем.

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