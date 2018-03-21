Владельцев бесплатных земельных участков в Башкирии проверят

Поручение Рустэма Хамитова связано с намерениями властей проанализировать меры господдержки и в целом состояние строительной отрасли региона, так как по итогам первых двух месяцев продолжился спад по вводу жилья. Уменьшение составило около 20%, до 232 тысяч кв.м. жилья.

Между тем, президент РФ Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, указал на необходимость увеличения объемов ввода жилья. В соответствии с поручением объемы в Башкирии должны увеличиться с текущих 2,5 млн кв.м. жилья до 3,4−3,7 млн кв.м. жилья. в год.

По данным на начало прошлого года, в Башкирии проживали более 43 тысяч граждан, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей. В очереди на получение земли из них состоят более 37 тысяч.