Североуральский поселок Южный переходит на газ
Стартовал второй этап проекта.
Стартовал второй этап проекта.
Холдинг «ГАЗЭКС» приступил к
Первый этап включал в себя строительство газораспределительных сетей высокого и низкого давления общей протяженностью 16,3 километра. Он полностью реализован — техническую возможность подключения к газу получили 430 частных жилых домовладений поселка. На голубое топливо уже перешли 82 семьи.
Жителей, не пользующихся природным газом, АО «ГАЗЭКС» приглашает в КЭС города Североуральска (улица Ватутина, 1Б) для подачи заявок на технологическое присоединение к газовым сетям.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Строительство займет порядка 2 лет. Основными сдерживающими факторами при
После ввода объекта в эксплуатацию подключить свои дома к газовым сетям смогут более 450 собственников. Таким образом, будут обеспечены условия для 100% газификации поселка Южный, а это около 900 частных жилых домов.
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