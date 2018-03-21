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, источник: ИА УралИнформБюро

Североуральский поселок Южный переходит на газ

Стартовал второй этап проекта.

Холдинг «ГАЗЭКС» приступил к строительно-монтажным работам в рамках проекта по газификации поселка Южный в Североуральском городском округе.

Первый этап включал в себя строительство газораспределительных сетей высокого и низкого давления общей протяженностью 16,3 километра. Он полностью реализован — техническую возможность подключения к газу получили 430 частных жилых домовладений поселка. На голубое топливо уже перешли 82 семьи.

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Жителей, не пользующихся природным газом, АО «ГАЗЭКС» приглашает в КЭС города Североуральска (улица Ватутина, 1Б) для подачи заявок на технологическое присоединение к газовым сетям.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе холдинга, в феврале 2018 года стартовал второй этап газификации поселка — специалистам АО «Газмонтаж» предстоит проложить более 13 километров подземных газопроводов низкого давления. Проект финансируется за счет средств специальной надбавки на транспортировку газа по сетям АО «ГАЗЭКС».

Строительство займет порядка 2 лет. Основными сдерживающими факторами при строительно-монтажных работах являются существенные неудобства в стесненных условиях узких улиц поселка и, преимущественно скальный грунт, для разработки которого потребуется тяжелая землеройная техника.

После ввода объекта в эксплуатацию подключить свои дома к газовым сетям смогут более 450 собственников. Таким образом, будут обеспечены условия для 100% газификации поселка Южный, а это около 900 частных жилых домов.

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