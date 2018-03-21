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, источник: ГОРОБЗОР.Ру

Рустэм Хамитов прокомментировал ситуацию с ЖК «Новобулгаково» в Уфе

Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокомментировал ситуацию с ЖК «Новобулгаково», призвав пострадавших обращаться в правоохранительные органы.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом он сказал на совещании в правительстве региона.

— Нужно готовить обращения в правоохранительные органы по «Миловскому парку», по «Новобулгаково», по другим объектам, где видны махинации с деньгами застройщиков. Нельзя давать ни одного шанса мошенникам на то, чтобы они сухими вышли из воды, — сказал он.

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Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что коллективное письмо дольщиков ЖК «Новобулгаково» доставлено лично представителем инициативной группы в приемную Президента РФ Владимира Путина. Они просят «рассмотреть обращение с участием дольщиков с выездом на место и встрече с участниками долевого строительства». Обращение на стадии рассмотрения.

Ранее застройщик, компания «Стройвертикаль» пообещала достроить все объекты комплекса «Новобулгаково» до конца третьего квартала 2018 года.

Как сообщалось ранее, ООО «Стройвертикаль» является застройщиком крупнейшего малоэтажного поселка Новобулгаково, который находится в 28 километрах от Уфы. Проект позиционировался как «голландская деревня» на площади 251 га, рассчитанная на проживание 1,5 тысячи человек. Застройщик в период с 2015 года по настоящее время находился в длительном финансовом кризисе, что привело практически к тотальной консервации строительных работ.

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