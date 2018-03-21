Рустэм Хамитов прокомментировал ситуацию с ЖК «Новобулгаково» в Уфе

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом он сказал на совещании в правительстве региона.

— Нужно готовить обращения в правоохранительные органы по «Миловскому парку», по «Новобулгаково», по другим объектам, где видны махинации с деньгами застройщиков. Нельзя давать ни одного шанса мошенникам на то, чтобы они сухими вышли из воды, — сказал он.

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Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что коллективное письмо дольщиков ЖК «Новобулгаково» доставлено лично представителем инициативной группы в приемную Президента РФ Владимира Путина. Они просят «рассмотреть обращение с участием дольщиков с выездом на место и встрече с участниками долевого строительства». Обращение на стадии рассмотрения.

Ранее застройщик, компания «Стройвертикаль» пообещала достроить все объекты комплекса «Новобулгаково» до конца третьего квартала 2018 года.