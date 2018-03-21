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, источник: ИА УралИнформБюро

75 тысяч свердловчан не обеспечены питьевой водой

Доброкачественной.

Источник: УралИнформБюро

Около 75 тысяч свердловчан не обеспечены доброкачественной питьевой водой — 1,74% населения области. Об этом свидетельствует статистика регионального управления Роспотребнадзора за 2017 год. Годом ранее этот показатель составлял 2,8%.

Как рассказала «Уралинформбюро» замруководителя организации Ольга Диконская, пригодной для питья водой обеспечены 67,9% свердловчан. Условно доброкачественная бежит из кранов у 30,1% населения. А 0,19% людей живут в населенных пунктах, где вода не исследовалась.

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