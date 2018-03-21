75 тысяч свердловчан не обеспечены питьевой водой
Доброкачественной.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Около 75 тысяч свердловчан не обеспечены доброкачественной питьевой водой — 1,74% населения области. Об этом свидетельствует статистика регионального управления Роспотребнадзора за 2017 год. Годом ранее этот показатель составлял 2,8%.
Как рассказала «Уралинформбюро» замруководителя организации Ольга Диконская, пригодной для питья водой обеспечены 67,9% свердловчан. Условно доброкачественная бежит из кранов у 30,1% населения. А 0,19% людей живут в населенных пунктах, где вода не исследовалась.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.