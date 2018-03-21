Улицу Котовского перекрыли в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы
Завершить работы энергетики планируют 9 апреля.
Завершить работы энергетики планируют 9 апреля.
— Завершить работы энергетики планируют 9 апреля. Объезд доступен по улицам Плахотного, Широкой, Ватутина, Станиславского, Титова и Блюхера, — сообщают в
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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