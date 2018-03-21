На площади Возрождения построят новое разворотное троллейбусное кольцо
В Краснооктябрьском районе Волгограда 23 марта начнутся работы по строительству нового разворотного кольца троллейбусов на остановке «Площадь Возрождения».
В Краснооктябрьском районе Волгограда 23 марта начнутся работы по строительству нового разворотного кольца троллейбусов на остановке «Площадь Возрождения».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Добавим, что для создания нового кольца потребуется смонтировать 600 метров контактной сети. Отметим, в ближайшую пятницу и в выходные дни троллейбус № 10А
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