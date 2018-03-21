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10Луминале-2018
16:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

На площади Возрождения построят новое разворотное троллейбусное кольцо

В Краснооктябрьском районе Волгограда 23 марта начнутся работы по строительству нового разворотного кольца троллейбусов на остановке «Площадь Возрождения».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, благодаря созданию объекта здесь смогут разворачиваться троллейбусы, следующие с северной части города и у «МЭТ» появятся возможность создать новые маршруты для электротранспорта.

Добавим, что для создания нового кольца потребуется смонтировать 600 метров контактной сети. Отметим, в ближайшую пятницу и в выходные дни троллейбус № 10А из-за работ по созданию кольца будет перевозить пассажиров по маршруту «Улица Землячки — Дворец Спорта».

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