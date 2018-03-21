На площади Возрождения построят новое разворотное троллейбусное кольцо

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, благодаря созданию объекта здесь смогут разворачиваться троллейбусы, следующие с северной части города и у «МЭТ» появятся возможность создать новые маршруты для электротранспорта.

Добавим, что для создания нового кольца потребуется смонтировать 600 метров контактной сети. Отметим, в ближайшую пятницу и в выходные дни троллейбус № 10А из-за работ по созданию кольца будет перевозить пассажиров по маршруту «Улица Землячки — Дворец Спорта».