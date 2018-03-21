Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон раскрыл доказательства вины России в отравлении Скрипаля
Как собственный дом убивает вас
Звезды, воспитывающие особенных детей
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Селена Гомес потолстела после расставания с Джастином Бибером
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Алла Пугачева выступила в Кремле с новой прической
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
45Состоялись выборы президента России
16:35 (мск), источник: РИА Крым

Крымфиннадзор занялся застройщиком по жалобе обманутых дольщиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Служба финансового надзора Республики подтвердила наличие нарушений в деятельности ООО «КСК-Строительство», привлекавшего деньги дольщиков на возведение жилого комплекса «Морской квартал» в Алуште. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Проверку деятельности компании Крымфиннадзор провел в первом квартале этого года.

«В ходе проверки установлен факт нарушения обществом порядка привлечения денежных средств граждан на этапе строительства, установленного нормами федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, компания «КСК-Строительство» привлекала деньги граждан на основании предварительных договоров купли-продажи апартаментов и договоров предварительного бронирования, без наличия разрешений на строительство и правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок.

«Необходимо отметить, что обязательства по вышеуказанным договорам в установленные сроки ООО “КСК-Строительство” перед гражданами не выполнены. Строительство объекта не ведется и по состоянию на сегодняшний день», — добавили в пресс-службе.

По результатам проверки Крымфиннадзор направил в адрес компании предписание об устранении нарушений. Материалы проверки направлены в прокуратуру Крыма и МВД по РК.

Кроме того, начальник Крымфиннадзора Антон Кальков принимает участие в еженедельных заседаниях рабочей группы, созданной с целью решения вопросов по восстановлению прав граждан, пострадавших от незаконных действий застройщика.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил Министерству строительства и архитектуры РК создать рабочую группу для решения вопроса обманутых дольщиков жилых комплексов на ЮБК. Речь идет о строительстве объекта «Морской квартал» в Алуште и индивидуальных жилых домов в Ялте группой компаний «КСК».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Биолог объяснил, почему ухудшается человеческий генофонд
Аналитики ожидают падения рубля из-за ставки ФРС США
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь