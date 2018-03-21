Подготовка к мундиалю в Волгоградской области выходит на финишную прямую

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Рабочее совещание с главами всех комитетов, представителями мэрии, силовых структур, прокуратуры, федеральных заказчиков, надзорных органов, руководителями подрядных организаций, занимающихся модернизацией и строительством объектов грядущего мундиаля, транспортниками провел губернатор Андрей Бочаров. Ответственные за исполнение поручений федерального центра и региональной власти отчитались о степени готовности к событию, которое произойдет менее чем через три месяца.

Напомним, что программа подготовки к спортивному событию мирового уровня, утвержденная в 2015 году, включает 65 мероприятий, в числе которых — строительство объектов дорожной, спортивной инфраструктуры, создание гостиничного фонда, отвечающего требованиям международных организаций, меры по развитию системы здравоохранения и многое другое. На все это из бюджетов разных уровней выделено порядка 40 млрд рублей. Транспортные развязки, обновленные больницы, огромный стадион станут наследием жителей региона, которые смогут долгие годы пользоваться результатами проделанной работы.

В городе, который примет четыре матча мирового первенства по футболу, уже выстроены и работают три современные гостиницы, введены в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса аэропорта и международный терминал, в мае откроется новый — для внутренних авиалиний.

Сейчас строители завершают отделку помещений. От «воздушных ворот» Волгограда компания РЖД в настоящее время ведет железнодорожную ветку, по которой можно будет на экспрессе быстро добраться до центра города. Объект сегодня утром проинспектировал губернатор Волгоградской области, отметив высокое качество проведенных работ и мероприятий.

— Мы посмотрели готовность аэропорта и объектов инфраструктуры. Реконструкция и строительство находятся на завершающей стадии. Темп работ очень высокий. Качество хорошее. Не вызывает никакого сомнения, что объекты будут сданы в тот период, который утвержден. Надо сказать, что строители, несмотря ни на что, все решения принимали своевременно. Важно, что решались не только вопросы безопасности работ, но и сохранности того, что уже сделано, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Из 17 объектов, которые являются зоной ответственности региона, 16 полностью готовы. На последнем — водоочистных сооружениях в Краснооктябрьском районе Волгограда — начались пуско-наладочные работы. Накануне глава региона провел проверку и этого объекта.

Ранее губернатор лично оценил те преобразования, которые произошли в одной из ведущих клиник региона. В БСМП № 25 в апреле начнет работу Emergency — новое приемное отделение, в котором оказание медицинской помощи будет организовано по международным стандартам. Напомним, что корпус здания, где разместились операционные, противошоковые, кабинеты всех видов диагностики, удобные зоны ожидания для родственников и палаты реанимации, был возведен буквально с нуля менее чем за два года. В настоящее время врачи занимаются лицензированием новой, как они сами говорят, «больницы в больнице». Для оперативного оказания помощи экстренным больным на территории клиники была организована вертолетная площадка, а в июне прошлого года состоялось возрождение санитарной авиации: Волгоградская область одной из первых получила оснащенный всем необходимым для транспортировки тяжелых больных «Ансант» — «воздушную скорую» от казанского авиазавода.

Чтобы соблюсти все предъявляемые к организаторам международных футбольных баталий требования, в Волгограде были реконструированы три тренировочные площадки: «Зенит», «Олимпия» и ВГАФК.

Главное — матчи мундиаля — состоятся на новом стадионе «Волгоград Арена», рассчитанном на 45 тысяч зрителей. Огромный спортивный объект был воздвигнут на месте Центрального стадиона, прослужившего более полувека. Глава региона напомнил, что через месяц на новом стадионе, перед баталиями мирового футбольного первенства, должны пройти тестовые матчи. Губернатор поставил задачу перед строителями и контролирующими службами распределить силы так, чтобы ничто, даже нынешние погодные условия, не помешало выполнить федеральный заказ.

— До Чемпионата мира по футболу в России остается совсем немного. Подготовка проходит в плановом порядке. Сил и средств достаточно. Ресурсами обеспечены в полном объеме. В Волгограде по большей части завершены строительство и модернизация основных объектов чемпионата: дорожных, коммунальных, инфраструктурных, спортивных и транспортных. На отдельных, таких как стадион «Волгоград Арена», аэропорт, идут завершающие этапы работы. Прошу руководителей профильных органов власти совместно с руководителями компаний-подрядчиков, со всеми заинтересованными ведомствами принять все необходимые меры к скорейшему завершению строительства оставшихся объектов и проведению пусконаладочных работ, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Таким образом, регион вышел на следующий этап подготовки и проведения ЧМ 2018: в зоне особого внимания теперь значатся вопросы благоустройства, которое начнется сразу же после установления благоприятных для этого температур, и операционной деятельности. За последнюю Андрей Бочаров возложил личную ответственность на руководителей профильных ведомств.

— Необходимо решение по территориальному размещению операционных центров будущего чемпионата. В торговом центре рядом со стадионом уже работает центр выдачи паспортов болельщиков. В Городском детско-юношеском центре на период проведения Чемпионата мира разместится билетный центр. На площадке недавно построенного музея «Россия — моя история» будет пресс-центр для журналистов, — рассказал губернатор.

Важный вопрос, который обсуждался на заседании Оргкомитета, касался подготовки кадров. Речь шла о волонтерах и других специалистах, принимающих участие в организации мероприятий.

— Наши волонтеры принимали участие в организации Олимпиады в 2014 году. Сейчас, на мероприятиях, посвященных 75-летию Сталинградской Победы, они зарекомендовали себя на самом высоком уровне. Сомнений в их компетентности нет. Но я бы попросил руководителей, исходя из особенностей нашей подготовки и стран-участниц Чемпионата мира на территории Волгоградской области, внести корректировки, связанные с языковыми барьерами тех иностранных болельщиков, которые сюда приезжают, а также с вопросами кухни, национальными особенностями, — поставил дополнительные задачи перед ответственными комитетами Андрей Бочаров.

Главной во время проведения массовых мероприятий всегда является безопасность. Задачи по ее обеспечению возложены на силовые ведомства: региональное управление ФСБ, Росгвардию, МЧС, МВД. Контроль за действиями этих структур осуществляет прокуратура.

— Все построенные объекты, внедренные технологии, в том числе защиты людей и объектов, опыт, который мы получаем сейчас впервые, будут и далее использоваться в интересах жителей Волгоградской области и наших гостей, — подчеркнул Андрей Бочаров.