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16:46 (мск), источник: Publika.md

Пенсии вырастут с 1 апреля

На 6,6% увеличат пенсии, начиная с первого апреля текущего года. Такое решение принял кабинет министров на сегодняшнем заседании.

Источник: Publika.md

Минимальная пенсия по возрасту увеличится почти на сто леев и составит 1025 леев. Пенсия по инвалидности увеличится на 76 леев. На 50 леев больше станут пенсии по утрате кормильца. Участники ликвидации последствий аварии в Чернобыле будут получать больше на 200 леев.

Кабмин также утвердил законоропроект о валоризацию пенсий граждан, вышедших на заслуженный отдых в период с 2012 года по апрель 2017-го. Их пенсии вырастут примерно на 300 леев.

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