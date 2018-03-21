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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Правительство обсудит сроки запуска ТЭС в Крыму на следующей неделе

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Возможный перенос сроков запуска второй очереди Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе на следующей неделе будет обсуждаться на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Источник: РИА "Новости"

«У Козака на следующей неделе», — ответил Черезов на вопрос о совещании. Он уточнил, что на нем будут присутствовать власти Крыма, будет обсуждаться вопрос выдачи разрешительной документации по подключению к электросетям вторых очередей ТЭС.

Входящая в «Ростех» компания ООО «ВО «Технопромэкспорт» ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый — 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков — 18 июня.

За задержку в запуске ТЭС «Технопромэкспорту» предусмотрены штрафы. Черезов отметил, что компания и Минэнерго из-за этого выступают против сдвига срока запуска вторых очередей.

«Я настроен попробовать, чтобы мы все ввели (в срок — ред.). Сейчас до мая давайте все посмотрим», — пояснил Черезов.

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